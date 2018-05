EL SOL SE ALEJA PARA SIEMPRE DE MICHELLE SALAS AL ELLA DEFENDER A SU MAMÁ, PERO PARA LUISMI STHEPANIE SÓLO FUE ALGUIEN CON LA QUE NI SE QUERÍA ACOSTAR SINO QUE ELLA SE LO LLEVÓ A LA CAMA



Michelle Salas rompe con Luis Miguel al decirle orgulloso y enojón en sus redes sociales: “Mamá, contigo hasta el fin del mundo porque me inculcaste valores y para mí el verdadero éxito es dejar el enojo y el orgullo a un lado, algo que no muchos saben hacer y sólo así se duerme en paz”.

Y la verdad Luismi en su serie biográfica pudo haber evitado presentar a Stephanie frente a millones de personas como una borracha con la que él ni se quería acostar sino que ella se lo llevó a la cama con lo que no sólo golpea a Stephanie sino también a Michelle, porque dice que no es hija de un amor ni de un noviazgo lo cual no es muy digno, pero así lo decidió Luis Miguel contando su verdad.

Lo cierto, es que si Stephanie Salas se hubiera embarazado en una noche de copas locas del “jalacables” jamás lo hubiera dicho ni Michelle Salas habría reclamado nunca la paternidad del jalacables, pero como el papá es Luis Miguel lo gritaron a los cuatro vientos, pero él, en su serie, le da nula importancia.





LUCÍA MÉNDEZ SE ADELANTÓ Y SE CURÓ EN SALUD ANTES DE QUE SALGA EN LA SERIE DE LUISMI, PERO PRIMERO SE LO “ECHÓ” AUNQUE ERA MENOR DE EDAD Y LUEGO LO CORTÓ POR LO MISMO

Lucía Méndez se adelantó y se curó en salud antes de que salga algo de ella en la serie de Luis Miguel diciendo: “Corté a Luismi cuando me enteré que me mintió sobre su edad, me dijo que tenía 20 años y sólo tenía 17, yo pude hasta haber ido a dar al 'bote' porque estaba perdida de amor”.

O sea, Lucía se lo echó y le valió y lo dejó cuando vio que podía ser problema legal, a ver que dice Luis Miguel de ella porque una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando.





CLAUDIA GALVÁN Y LA CHIQUIS COMPITEN QUITÁNDOSE EN LAS REDES PARA QUE EL PÚBLICO DECIDA QUIÉN ES MÁS PESO PESADO

Las mujeres de Lorenzo Méndez se exhiben compitiendo para que el público decida quién es más peso pesado, Claudia Galván, su ex, por bailar desnuda, y la Chiquis Rivera, su prometida, taconea muy fetichista subiendo escaleras y presumiendo escotazo diciendo que ella sólo ve para arriba mientras todos la miran desde abajo a ver si algo se le asoma.





AHORA LAURA BOZZO DECIDE QUE A LA QUE VA A EXHIBIR ES A ELLA, ¡YA LE TOCA!

Es tan inteligente Laura Bozzo que ahora en su libro Más allá del infierno del cual hará una serie se va a exhibir ella, pero como la Madre Teresa de Calcuta, como la heroína peruana rica, de buena familia que se hizo famosa donándoles casas y cosas que no tenían a los pobres y exhibiendo al Presidente del Perú.