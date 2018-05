Mientras Diego Luna le hace propuesta indecorosa a Juan Osorio, su novia Suki Waterhouse se desnuda y es una esclava sexual







Diego Luna le manda una indirecta, “propuesta indecorosa” al productor: “Juan Osorio no me ha pedido que haga el personaje de Cantinflas en su bioserie, pero me encantaría”. Y mientras Diego Luna talonea, su novia de 26 años, Suki Waterhouse es una sexy robot llamada Ash que sale desnuda y es esclava sexual del actor James Franco en la película: Future world donde presume mucho su trasero y su único vestido es su cabello rubio.





“Qué pase el desgraciado” es marca registrada

Laura Bozzo demanda a Caiga quien caiga por usar sin autorización su distintiva frase, "que pase el desgraciado" y a través de un notario exigió que bajen su frase: "Mandé una carta notarial que tienen 24 horas para sacar la frase de la que soy propietaria y nadie la puede usar y de hacerlo demandaré por un millón de dólares como indemnización".





EL FIN DE SEMANA DE SALMA HAYEK

Salma Hayek posó junto a un gran pan con una bata de playa que deja al descubierto su gran escote y dice: "Calorías que valen la pena" todo esto en Saint Tropez en la costa Azul donde pasó el fin de semana con su familia…





PAULINA RUBIO ANDA TAN “LOQUITA”







Paulina Rubio anda “caliente” con su joven novio al que le lleva 16 años de edad y le canta con Nacho: Desire (Me tienes loquita) con la que conquistó a todos los jovencitos que andan como burros en primavera y en su nuevo disco vienen temas muy sexys: Mi nuevo vicio y Me quemas y te vas.





CONFIRMADO: LUISITO REY LE METÍA ANFETAMINAS A LUIS MIGUEL

Luisito Rey, papá de Luis Miguel le dio anfetaminas a Luismi cuando tenía 12 años de edad para que aguantara hacer su primera película: Ya nunca más en la mañana y que cantara en su show en la noche, el médico dijo que era una mala idea, pero después del ofrecimiento económico que le hace Luis Rey acepta darle la “vitamina” y por otra parte, Claudia de Icaza dice que Sergio, hermano menor de Luismi es hijo del Negro Durazo por una relación sexual no consensuada ni del agrado de Marcela Basteri, pero por orden de su marido y Miguel Reyes, exejecutivo de la disquera donde trabajó Luis Miguel estuvo de acuerdo: “Sergio no tiene las características físicas de Luis Miguel y de su hermano Alejandro que son muy bien parecidos, él era diferente”.