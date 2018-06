Todavía funciona enseñar las pompas y Diego Boneta es afortunado porque sí tiene para enseñar







¿Todavía funciona enseñar las nalgas, de verdad eso tiene vigencia? Sí, porque Diego Boneta enseñó las suyas en la serie de Luis Miguel y como es muy afortunado que si tiene para enseñar y muy pellizcables enloqueció a todas las fans.

LUPILLO LE PUSÓ UN “CUATRO” A SU EXESPOSA



Dicen que la verdad es que Lupillo ya tenía novia y por eso le puso un cuatro a su esposa Mayeli llevándola a hacer un trío sexual y luego haciéndose el deshonrado para así pedirle el divorcio y no tenerle que dar manutención alimenticia lo cual si es cierto es muy perverso. Por cierto en el ménage à trois no hubo “espadazos” entre el marido y el amante, pero ahora él ya tiene otra novia y parece que van en serio.





JOSÉ JOSÉ LE NIEGA TIEMPO A SU HIJA

José José flaquito y caminando con andadera se fue a vivir con su esposa Sarita para demostrar que la representante de El Príncipe de la Canción miente, eso sí, le contrataron un enfermero ya que él no se puede parar cuando se sienta y él va a vivir en el mismo cuarto que José José para ayudarlo a bañarse y a incorporarse ya que solo no puede, o sea que no están ni separados ni divorciados.

Su hija Marisol Sosa se fue a Miami a darle a su papi la noticia de su embarazo pero él le dijo: “Ahorita no tengo tiempo de que me platiques”. Marisol se puso triste porque dice que ella ni le quitó la pensión, ni la comida de la boca, ni sus últimos centavos, sólo quería darle personalmente la noticia de su embarazo, pero él no tuvo ganas de comunicarse porque él nunca pudo ni comunicarse consigo mismo.



Lo cierto es que no podemos juzgar a José José porque estamos interpretándolo desde el punto de vista de nuestra salud, cosa que él no tiene.





RAFA MÁRQUEZ NO NECESITA A LOS PATROCINADORES



Los patrocinadores de la Selección Nacional de Futbol le prohibieron a Rafa Márquez anunciar sus marcas en la camiseta de la Selección en el Mundial de Rusia por que Estados Unidos lo acusó de nexos con el narcotráfico, pero como en los partidos no se usa camiseta con publicidad a él le vale y va al Mundial con lo que alcanza el récord de futbolistas como Antonio Carbajal que fueron a 5 mundiales, él dice que ni necesita a los anunciantes, para él lo importante es ir a su último mundial y despedirse con honores.