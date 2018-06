VICENTE FERNÁNDEZ JR: “SE CIERRA PARA SIEMPRE EL RANCHO DE MI PADRE AL PÚBLICO”



Después de toda una vida que el rancho de Vicente Fernández abrió su casa al público decidió doña Cuquita que ya no dejarán entrar a nadie por tanta inseguridad, esto me lo dijo Vicente Fernández Jr., que por cierto no sé cómo no se convierte en hombre lobo en la luna llena porque en su hogar tiene 45 lobos del Tíbet, de China y de Siberia que aúllan, por eso no necesitan guardias de seguridad, sueltan los lobos y ya. Vicente Jr. tiene la colección más grande del mundo de bonsái, árboles enanos de mandarinas, de manzana y de todo tipo que él mismo cuida y por lo que recibirá el World Record Guiness, pero dice Karina su esposa que cuando lo conoció y vio tanto arbolito dijo: “Este más que charro parece abuelita” para concluir me dijo que el bragado Chente no nada más besa en la boca al potrillo sino a todos sus hijos incluyéndolo a él que es el consentido: ¿a quién le puso Vicente, a mi verdad?





PAULINA RUBIO SIEMPRE TIENE GALÁN PORQUE SABE QUE LOS DIOSES LAS TIENEN A TODAS, PERO ELLA PESCA ENTRE LOS MORTALES Y AHÍ LE SOBRAN HOMBRES

La moda entre las mujeres cuando truenan nuestras relaciones es que enseñamos el trasero en Instagram para que vean: -Mira que buena estoy-. Esta semana las que enseñaron pompi son las solteras: Isabel Madow, Camila Sodi, Consuelo Duval y Ceci Galliano que enseñan que todavía están muy “buenas” y eso hay que hacerlo porque el cerebro no lo podemos enseñar y si te pones un hábito y sales en pose de gracia y santidad nadie te va a violar con la mirada-. Habrá que ver si enseñar el trasero sirve para pescarse al novio que quieren...

La excepción a esta regla es Paulina Rubio que como no está esperando que la mantengan ni busca a un rico que la saque de trabajar se consigue a quien quiera porque entre los hombres pobres hay muchos donde escoger… Por lo mismo al día siguiente que la Chica dorada termina una relación, jamás sale enseñando tetas para ligar directamente se va al que sigue, o sea ¡si hay hombres!, pero si te trepas en el Olimpo de los Dioses y te instalas en status de Diosa no te llega ningún mortal ni tampoco los Dioses porque esas las tienen a todas, esa es la diferencia con Paulina, ella pesca galán entre los mortales y entonces le sobran porque el que paga manda.





ADRIÁN URIBE LE DIO VARIOS REGALOS A SU HIJO GAEL POR GRADUARSE CON HONORES DE LA SECUNDARIA Y SE VE RE LINDO CON SU NUEVA BARBA Y BIGOTE

Adrián Uribe estrenó barba y bigote para ir a la graduación de secundaria de su hijo Gael y le dio varios regalos por graduarse con honores de la escuela y así animarlo a que le eche muchas ganas a la prepa.