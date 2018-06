MARJORIE DE SOUSA: “AMO A MI HIJO CON TODA EL ALMA Y A LOS ANIMALES, Y ELLOS SON LOS ÚNICOS VARONES QUE VIVEN EN MI CASA”



Marjorie de Souza dice que su hijo y su perro son los únicos seres del género masculino que viven en su casa.

“Mi amor es mi hijo Matías y me encantan los perros, ellos son los únicos varones que viven conmigo. Mis perros, unos viven en Venezuela y otro conmigo. Mi hijo tiene nana que lo cuida, porque no me gusta que esté solo, además le dejo el radio prendido, soy supermaniática con mi hijo y con mi perro, tienen muchísimos juguetes y ropa”.

-¿Me imagino que si vuelves a tener un galán por supuesto amará a tu hijo, pero a lo mejor no quiere a tu perro?

Eso no es negociable, mi hijo es todo para mí, pero mi perro es un dulce, me huele cuando estoy triste o enferma, no se despega de mi cama y si estoy muy nerviosa mi perro vomita, es impresionante, me mimeticé con él desde que me mudé a México porque estaba muy sola y es mi amigo más fiel.

-¿Cómo eres con aquellos a los que quieres?

Soy muy cariñosa, soy regaladora con mis amigos y con mi pareja cuando la tengo.

-¿Eres sexy fuera de las novelas?

En cuestión de ropa me gusta estar cómoda, andar en shorts, siento que lo sexy o viene o no viene con uno, independientemente de que te pongas, concluyó Marjorie de Sousa.





¡EIZA BUSCA LA IMAGEN PATERNA EN SU PAREJA!

Eiza González, quien perdió a su papá cuando era muy chica, ya que falleció en un accidente de motocicleta, de alguna manera busca la imagen paterna ya que ahora sale con el actor de Hollywood, Josh Duhamel, exesposo de Fergie y quien es 17 años mayor que ella. El actor de la saga de Transformers de 45 años y Eiza de 28, se conocieron en febrero pasado durante una fiesta de Jennifer López y después de su divorcio con Fergie es la primera vez que ven al actor romanceando con alguien.





LAURA ZAPATA PASEA A SU ABUELITA EN UN MALL

Dicen que Laura Zapata en el cumpleaños 100 de doña Eva Mange se la llevó seis horas al shopping mall en el festival de Carolina del Norte. El productor Reynaldo López empujaba la nueva silla de ruedas que Laura le regaló a su abuelita, pero la pobrecita doña Eva lo único que quería era volver a México a su cama, llegó a su casa demasiado desorientada.





DIEGO BONETA NO SUFRE POR TENER QUE CORTARSE EL PELO

Ya grabaron las dos temporadas de la bioserie de Luis Miguel y Diego Boneta se cortó su larga melena para integrarse a la película Terminator producida por James Cameron donde interpreta a un humano.