INÉS GÓMEZ MONT: “SERÁ MI CUARTA CESÁREA ME TENGO QUE INTERNAR ESPERO DURAR HASTA EL FIN DE LA PRÓXIMA SEMANA ANTES DE DAR A LUZ”

La divina Inés Gómez Mont dijo: “Esta será mi cuarta cesárea, espero llegar hasta el final de la próxima semana para que María crezca un poco más, pero por lo delicado de la operación tengo que estar internada, por lo pronto tendrá su cuarto sola y ya está decorado esperando a María con su nombre: “Estoy a unos días de conocer a María y estamos muy emocionados y estoy agradecida con Carla Guajardo que me ayudó a crear en su habitación, un espacio muy acogedor para la bebé, a diferencia de otras personas del medio a mí me encanta compartirles cada momento de mi vida, sobre todo éstos que son muy especiales porque María será mi segunda hija mujer y el último bebé que tendré con mi amado esposo Víctor Álvarez Puga, con quien me casé en 2015 y María será la séptima y la última integrante de nuestra familia”.





MARIBEL GUARDIA: “MI HIJO JULIÁN Y MI NUERA IMELDA Y SU BEBÉ VIVEN EN MI CASA PORQUE CUERNAVACA DONDE ESTÁ SU CASA ESTÁ PELIGROSO”

Maribel Guardia me dijo: “Mi hijo Julián, Imelda y mi nieto que ya camina viven en mi casa que es inmensa y tienen todo su espacio, eso lo decidieron porque el rancho de mi hijo Julián está en Cuernavaca y ahí la situación está muy peligrosa y mientras se tranquiliza están con nosotros que babeamos con el bebé que ya camina y siempre está de buen humor, porque mi nuera es muy linda, trata muy bien a Julián y yo la adoro y Julián está a punto de terminar su nuevo disco y comenzar su gira que se llama: A caballo”.

Mientras tanto, le pregunté a Imelda Tuñón, nuera de Maribel: Estás flaquísima, ¿cuántos meses tienes de embarazo?

“No estoy embarazada, fue una broma de Julián, si queremos tener otro hijo, pero dentro de varios años, ahora para nada”.





NICO, EL HIJO DE LA CHICA DORADA PRÁCTICAMENTE YA ESTÁ DE SU TAMAÑO Y AUNQUE SUS DOS PADRES SON MUY DELGADOS ÉL ES UN POCO REGORDETE

Paulina Rubio, la Chica dorada salió bailando con su hijo Nicolás que ya está prácticamente de su tamaño y a pesar de que ella es delgadísima y también lo es su padre Colate, Nico está un poquito pasado de peso aunque seguramente será un chico muy apuesto cuando pase de la edad de la “aborrecencia”.





ANAHÍ ¿HABRÁ CONGELADO SUS ÓVULOS O POR QUÉ A SUS 35 AÑOS NO INTENTA EMBARAZARSE POR SEGUNDA OCASIÓN?

Desmintiendo que existan desavenencias en su matrimonio, Anahí, salió con Manuel Velasco y presumió que Manuelito ya empieza a caminar y que la palabra que repite siempre es “papá”. Muchos se preguntan si Anahí congeló sus óvulos o ¿por qué está tan tranquila a sus 35 años y no intenta embarazarse por segunda ocasión?