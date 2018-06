Martha Julia ¡cómete a besos a Miguel Arce, estás más buena que un pan caliente y él también y si les sacan fotos, mejor, así ven qué contentos están!



Si Martha Julia y su bello novio no hubieran querido que los vieran besándose, se hubieran ido a esconder al último rincón de una fondita, pero se fueron a besar a Polanco y esos restaurantes son para que te vean, por eso cobran rete harto para que todos vean como se divierten los famosos. Martha Julia tu cómete a besos a Miguel Arce que sale en Sólo para mujeres, ¡acábatelo!, déjalo como mango de manila y que todos los fotografíen para que vean que contentos están.



Rafael Amaya ya no tiene el cielo a sus pies



Rafael Amaya renunció a su papel en la séptima temporada de El señor de los cielos, renunció ganar una fortuna porque ya se la creyó que él es Aurelio Casillas, piensa que lo necesitan, que es amo y dueño de la vida de los actores de la serie cuando todos somos reemplazables.

Rafa Márquez juega gratis



The New York Times asegura que al estar Rafa Márquez en la “lista negra” del departamento del tesoro de los Estados Unidos y por tener sus cuentas congeladas no hay donde depositarle, por lo que él aceptó jugar sin pago alguno en el Mundial Rusia 2018.

Lo que Shakira hace a sus hijos



Eva Longoria y Pepe Bastón ya tienen a su bebé Santiago Enrique, que nació en un hospital en Los Ángeles, esperemos lo dejen crecer normal porque a los hijos de Shakira: Sasha y Milán ya les pintan el pelo, al grande le hicieron rayitos y al chico de plano si le pintaron el pelo, supongo que Shakira quiere que sean rubios sus nenes. Hablando de Shakira, su marido Gerard Piqué fue elegido el hombre más sexy del mundial y como acabando esta justa deportiva se retira y no vivirá más de la “patada” al parecer va a modelar.

Las amenazas de XXXtentación a su novia



Geneva Ayala, la exnovia del rapero Xxxtentacion acaba de confesar que el individuo no sólo la golpeó y le puso los ojos moros, la encerró sin comida, ni teléfono y la amenazó de que le iba a meter un tenedor y un cepillo de barbacoa de alambre en la vagina si terminaba con él… y cuando aceptó quedarse, aparte de golpearla, la estranguló y le dijo que le iba a cortar la lengua… Los peritos dicen que lo mataron para robarle la bolsa Louis Vuitton, pero cualquier familiar mataría al hombre después de lo que hizo a la chica o por lo menos le hacen pamba china con alfileres.