Karenka: “No puedo decir si Memo y yo tuvimos relaciones en Reto4 elementos porque está prohibido, pero mi sueño es casarme de blanco a los 40 años y ahora tengo 36”



-Karenka ¿Durmieron juntos tú y el coach de crossfit Memo Corral en el reality Reto4 elementos, o por qué te enamoraste de él?



Las reglas prohíben que duermas con tu pareja, estamos ilusionados, pero vamos a vivir nuestro romance en la vida real y a ver qué pasa, de entrada él vive aquí en la Ciudad y yo en Playa del Carmen, pero yo también tengo un departamento en la Ciudad de México y voy a ir y a venir.

-¿Pero si tuvieron relaciones íntimas en Reto4 elementos?

Eso no lo puedo decir, no, no tuvimos, está prohibido.

-¿Qué tal que es muy malo haciendo el amor?

Eso no lo voy a contestar, hay cosas que no puedo contar que pasaron en Reto4 elementos porque me meto en problemas con la producción, lo que hubo entre Memo y yo no lo puedo contar, pero todo está perfecto.

-¿Por qué no tuviste hijos con Alex que era tu pareja durante seis años y además tu representante?

Porque mi sueño es casarme de blanco y en la playa y sí quiero tener 2 hijos, pero a los 40 años y ahora tengo 36.

Con Alex se agotó el amor, el hecho de que se convirtiera en mi manager afectó la relación, mi dinero lo maneja mi madre y nadie lo toca, pero todo se desgastó porque estábamos de pronto a la una de la madrugada discutiendo de un contrato en vez de hacer el amor, fue un error y no lo quiero volver a cometer con nadie, si Memo y yo nos amamos de verdad fuera del reality, que padre que él tiene su carrera y yo la mía, eso es más saludable.

-¿Quieres tener a tus dos hijos con Memo Corral?

Los voy a tener con la persona que esté conmigo cuando cumpla 40, pero por lo pronto él me apoya en mi carrera y me pidió formalmente ser su novia en el Reto 4 elementos, se me declaró a la antigua y yo le dije que sí.

-¿Él nunca se ha casado?

No, tiene 34 años y no se ha casado ni tiene hijos, yo tengo 36 y hablamos de tener hijos y los dos queremos.

-¿Estás consciente que un coach gana muy poco?

A él le va muy bien, es el coach de las estrellas y para mí eso no es importante, soy desapegada del dinero aunque sí me gusta que sean trabajadores, yo no voy a mantener a nadie.

-¿Cómo cortaste a tu exmanager y exnovio Alex después de seis años de vivir juntos?

Simplemente le dije: “ya vamos a terminar”, él es un caballero, todo tranquilo, se salió de mi casa y ya, porque las casas en Playa y en la Ciudad de México son mías, concluyó Karenka quien va a ser juez en un reality de baile en Monterrey.