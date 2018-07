Cuando se filtró el video sexy de Zague, Paola Rojas ya había cortado la relación, hace meses que no vive con él





Ya salió el peine, Paola Rojas no contestó cuando salió el video sexy de Zague porque ella ya lo había cortado por “elemento gacho” desde hace algunos meses y cuando a Paola le cayó la marabunta de “memes” no sintió lo duro, sino lo tupido. Si ella ya está separada es porque “la sangre ya había llegado al río” y decidió no hablar de eso porque tampoco le va a dar más importancia de la que tiene.





A LA SELECCIÓN NACIONAL LES FALTA PELO PARA EL MOÑO

Para haber perdido contra Brasil, la Selección de México no jugó tan mal, han avanzado mucho, pero todavía les falta pelo para el moño, aunque el moño se lo pintaron de rubio y está bien, cada quien hace lo que quiere con su tiempo libre, desde leer La Divina Comedia o decolorarte el cabello. Lo que si esperamos es que siga habiendo libertad de expresión porque hay quienes no soportan ni que le digan “mi alma que lindos son los ojitos negritos que tienes”.

Y aunque perdió la Selección no sirve hacer corajes ni dejar que se nos llene el riñón de piedritas, finalmente el show sigue porque allá siguen nuestros cómicos tratando de hacernos reír… amanecerá y veremos.





CHIQUIS SE ACEPTA COMO ES, APRENDAMOS DE ELLA

Qué bueno que la Chiquis Rivera dice que se acepta con estrías, celulitis y gorda porque sólo tenemos un cuerpo y no hay borrador que cambie o acomode nuestros pellejos. La Chiquis hace muy bien en promoverse como la gordibuena en vez de sentarse en un rincón a llorar y propuestas no le van a faltar.





EL AHORRO DE 27 AÑOS DE ARMANDO ARAIZA

Imagínate lo que se ha ahorrado Armando Araiza que cumplió 27 años de no beber alcohol ahora que las botellas cuestan una fortuna, ademáscon tanto alcohol chiveado se quedan ciegos, entonces lo que realmente salvo es la vida.





CASI LO OBLIGAN A SALIR DEL CLOSET

Hay a quienes les da la brisita y sienten que les cayó la tempestad encima, pero Sergio Basáñez aguantó que Carlos Esqueda dijera que cuando fue novio de Sergio, fue honesto con él y sólo se guardó un insignificante secreto, una nadería, que tiene VIH, aunque siempre usó condón y al decir esto lo aventó fuera del clóset casi obligándolo a confesar que era gay cuando Sergio no quería ser balconeado y siempre se ha comportado con discreción.