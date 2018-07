Eduardo Santamarina y sus cuatro hermanos consienten a su mamá, él está orgulloso de las enseñanzas que le dio y las aplica en la crianza de sus hijo







Eduardo Santamarina, ¿ayudas económicamente a tu mami?

-Sí, todo lo que soy se lo debo a ella y entre mis cuatro hermanos y yo todos vemos por ella, si una mujer sacó adelante a cinco hijos ni modo que cinco hijos no saquen adelante a una mamá y doña Mary, mi mamá, se la pasa viajando a casa de mi hermana en Canadá o a España en casa de mi hermano o aquí conmigo, le decimos “viaja, disfruta a tus nietos y no te preocupes de nada más”.

-Pensé que te habían criado como “macho” en Veracruz

-Sí, mi papá jarocho bien macho, educado así por mi abuelo, un hombre duro que no tenía que hablar, con la mirada te decía todo, pero nos crió mi mamá que es española y cada semana pegaba en el refrigerador las actividades que cada uno de sus hijos: tres varones y dos mujeres teníamos que hacer, sólo no cocinábamos ni planchábamos ni lavábamos, de ahí en fuera barríamos, sacudíamos, tendíamos las camas, bañar al perro, lavar el coche, los arriates, el jardín, todo lo hacíamos los cinco hermanos lo cual es algo que no ocurre en un hogar de machos.

Mis hijos, que tienen la fortuna de tener gente que nos ayuda en casa, los domingos que no tenemos personal cada quien hace su cama y nada de dejar ropa tirada y si quieran coche les diré: ¿Cuánto cuesta el coche? 10 pesos, por cada peso que pongas tú yo te doy 2 o si piden estudiar en el extranjero, está bien, pero a través de una beca y con un buen promedio. Yo no quiero el dinero de la beca para mí, a nuestros cinco hijos les inculcamos la mentalidad de esforzarse, no dárselos gratis.

¿Consientes más a tu hija Julia que a tus gemelos?

-Ellos me dicen: “papá, ella es tu consentida” y yo les respondo “sí, porque es la niña de la casa”, me encanta, me trae vuelto loco, pero no se ponen celosos, no porque sea mi hija, pero es muy buena, tierna y cariñosa”, concluyó Eduardo Santamarina que terminó la novela: Sin tu mirada del productor Nacho Sada.





LOS HERMANOS ZURITA SE ADORAN

Sebastián Zurita Bach, vivías en Miami con tus papás y ahora vives con tu hermano Emiliano en Los Ángeles, ¿verdad?

-En México vivíamos en un departamento porque nuestra casa está rentada, pero realmente llevo 15 años viviendo en Estados Unidos, mi vida es aquí y a México voy a trabajar, quiero vivir con mi familia lo más que se pueda y ahora Emiliano y yo vivimos solos, nos llevamos increíble pese a que hay siete años de diferencia entre nosotros, yo lo quiero, lo protejo y lo cuido.

¿Y si alguien ataca a tu hermano?

-La muerte para quien ataque a Emiliano.