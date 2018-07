Pregunta para Livia Brito: cuando te casas por el ritual maya y te quieres divorciar, ¿vienen los mayas a repartir los bienes y a arreglar los pleitos?



Livia Britto quien le dio anillo de compromiso a su novio Said, el caballero urbano y dice que no creen en el matrimonio por lo cual se casan por un “ritual maya”, la cuestión ahí es saber si cuando viene el divorcio y el matrimonio fue por el ritual maya, por lo que no hay papeles firmados, ¿son los mayas los que vienen a hacer la repartición de los bienes y a arreglar el pleito o como le hacen?

Por cierto, la Condusef sacó un estudio en el que que le dice a las parejas: “Hablar de dinero antes del matrimonio evita el divorcio”. Y tienen razón hay que preguntarle: “¿Vas a repartir conmigo tus dineritos o te vas a ver muy gacho?”.





EL NUEVO NOVIO DE MARIMAR VEGA NO ES CODO Y ESO YA ES ALGO

El que si sabe para qué sirve el dinero es el productor de cine, Marco Polo Constance, el nuevo novio de Marimar Vega que se la llevó a una Villa en Italia y la tiene tomando puro champaña, ¡codo no es y eso ya es algo!





LA DIFERENCIA ENTRE PATO BORGUETTI Y GABRIEL SOTO

A través de medidas persuasivas y por las buenas Geraldine Bazán no puede tener novio porque si no Gabriel Soto le quita la pensión de 50 mil pesos al mes que le da y esa es su manera de él de cuidar a sus niñas que por su edad son indefensas: -Metes al novio a la casa que te dejé y te quito el dinero-.

El otro lado de la moneda es elPato Borguetti, que al enterarse que su exesposa Gretel Valdez después de 9 meses de noviazgo con Leo se comprometió en Tokio, Japón, y hasta se llevó a su hijo Santino a la pedida de mano, el Pato asegura que por supuesto seguirá dándole manutención y dice: -Me encanta que Gretel esté enamorada y feliz porque si está feliz es mas buena con mi hijo-.





QUE JACKY BRACAMONTES PASE LA RECETA

Jacky Bracamontes tendrá 5 hijos cuando nazcan sus gemelos y lo bueno es que ella y su millonario marido tienen con que mantenerlos… ¡Ahora si va a tener el kínder completo! Lo que tenemos que preguntarle es como le hace la bella Jackie para quedar con el vientre plano después de cada parto, sin estrías y sin celulitis… ella ya podría tener una docena de hijos que su cuerpo no es un problema para ella.





PONCHO HERRERA SE QUITA LA ROPA

Poncho Herrera se desnudó en la playa, porque aunque aparece de frente le ponen blur (o sea le borran) el pubis, por lo que sí está desnudo si no para que te ponen borroso… pero se vale que Poncho Herrera quien siempre presumió de intelectual y muy serio se quite la ropa ahora que todas se encueran, ultimadamente porque va a ser él la excepción.