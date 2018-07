Ana de la Reguera se cansó de la comida y gourmet con su chef neoyorkino, le entró a los “antojitos” mexicanos con Tony Dalton y con éste a lo mejor sí se casa, porque él aceptó irse a vivir a donde ella quiere



Ana de la Reguera ya cambio “de restaurante” y de “comedero”, se cansó de comer rico con su exnovio, el chef en Nueva York y le entró a la comida mexicana al hacerse novia de Tony Dalton, se aman tanto que sienten que están inventando el amor… Ojalá que cuando se coma toda la miel de ese chicle no se le vuelva muy insípido.



Por lo pronto ya fue con Tony desde a Tulum hasta a Montecarlo, la ventaja es que Ana no necesita un hombre para que le solucione la vida económicamente, siempre se ha dado el gusto de enamorarse de quien ella escoge porque es estable, guapísima, y tan buena actriz que no se entiende porque Ana de la Reguera no la ha hecho en supergrande en Los Ángeles porque le puede dar lecciones de actuación a varias.



A lo mejor con Tony si se casa a no ser que él le salga quien sabe con qué embajada, pero por lo pronto los dos son actores y es la primera vez que tiene un novio que acepta irse a vivir a Los Ángeles, a su lado, cuando lo contraten lo pueden llamar a cualquier lado del mundo y no tiene ningún problema con adquirir la residencia que Ana de la Reguera escoja…



LA CONTRADEMANDA DE AISLINN



Supuestamente Aislinn Derbez contrademandó a una marca de belleza por discriminación cuando le dijeron que no podía hacer comerciales sobre la hermosura del cabello y simultáneamente hacer anuncios de toallas sanitarias.



LA SERIE LA CASA DE LAS FLORES SERÁ UN ESCÁNDALO



Darío Yazbeck, medio hermano de Gael García Bernal debuta en la serie de Manolo Caro La casa de las Flores haciendo ardientes escenas desnudo con otros dos hombres, al parecer a la sociedad le pega en la cara que haya tres en el escenario haciendo el amor, sean del sexo que sean, porque las “buenas conciencias” se escandalizan y piensan “hemos llegado a la perdición, hay un trío en la serie”.

Lo cierto es que nadie tiene la verdad absoluta, ni puedes obligar con fórceps a la sociedad a seguir sus estrictas reglas.