Felipe Nájera: “Yo era homófobo en mi stand up, pero en la vida real pongo límites a la homofobia”



¿Sientes que en México todavía hay mucha homofobia? Le pregunté a Felipe Nájera que fue con su marido Jaime la primera pareja en adoptar legalmente una hija en México y en toda América Latina.

“Yo mismo era homófobo en mi stand up diciendo: ‘Que nadie se dé cuenta que somos putos, Felipe no le digas a Dios que eres gay’, pero eso es en mi show, en la vida real pongo límites a la homofobia como lo que sucedió en la ANDA, que yo pagaba cotizaciones por lo cual tengo derecho a poner a mi conjugue en el servicio médico, pero no se le permitía ni a los homosexuales ni a las mujeres tener a sus maridos dados de alta, y gracias a todo lo que luché contra esa discriminación ya se nos permite tanto a los homosexuales como a las mujeres dar de alta a nuestros maridos”.

-¿Cómo es que eres el padrino de la hija del actor Lisardo y de Lissete y ellos son padrinos de tu hija Alejandra?

Cuando Lisardo me dijo si queríamos ser padrinos de María yo le pregunté: ¿Por qué quieres a dos hombres gays para padrinos de tu hija? Y le pude haber dicho ¿Por qué dos judíos o por qué dos negros? todos somos racistas, y me dijo “Porque son las mejores personas que conozco". Entonces le pregunté a Lisardo: "¿Eres gay?” y me dijo “No y eso a mí me da igual,él y yo somos hermanos de la vida y aunque Lissete y él se divorciaron seguimos viéndolos a los dos y aman profundamente a su ahijada Alejandra y nosotros amamos a María y ellas dos conviven y se dicen primas porque el amor va más allá de las preferencias sexuales.

¿No le aconsejaste a Lisardo que no se divorciara de Lissete?

Claro, nos sentamos a hablar muchísimas veces, pero finalmente las parejas son las que deciden y nosotros los apoyamos mucho en su decisión, concluyó Felipe Nájera quien protagoniza con Gisela Sejedi la serie Según Bibi los jueves a las 11:00 de la noche en Las Estrellas y fue también el primer artista mexicano que se casó con otro hombre en México.





ESTA ES LA CUARTA CESÁREA DE LA BELLA JACKIE BRACAMONTES

Esta será la cuarta cesárea de Jackie Bracamontes y la segunda que tendrá gemelos, lo cual es bastante riesgoso por lo que será el último parto de la bella Jacqueline y hoy en día tener un hijo ya es como de ciencia ficción, poder inseminarte de dos varones como Jackie Bracamontes, es como un milagro, finalmente llegarán a su casa los reyes del hogar y tirarán la casa por la ventana, ahora si vamos a aprender lo que es una verdadera celebración porque Jackie y Martín han hecho todo por tener una familia como Dios manda y una familia sin varones no está completa.