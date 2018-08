Todas las mamás quieren reinitas para sus hijos varones, pero la mamá de Diego Boneta si exageró

La mamá de Diego Boneta, protagonista de Luis Miguel. La serie siente que el príncipe Harry comparado con su hijo es un “barrendero” sin abolengo. Ni la familia real objetó que la Meghan, medio feíta, hija de una negra, mayor que el novio y divorciada, se casara con el hermano del heredero al trono de Inglaterra, mientras que la que pretende ser la suegra de Camila Sodi le aplica una lupa descomunal pues ya le dijo oportunista y lagartona, en pocas palabras le dijo que es menos que un microbio, cuando a Camila no le duele nada. ¿O la mamá de Diego Boneta le va a regalar el título de duquesa y por eso la “ningunea”? Boneta tiene 28 años, tampoco es un niño al que todavía no destetan, y así, su mamá le haya dedicado su vida y haya sacrificado todo por su carrera, no le puede pedir que no respire el olor de Camila.



LOS GUSTOS COMPARTIDOS DE SERGIO MAYER MORI Y SU NOVIA RAQUEL



A lo mejor están reumáticos Sergio Mayer Mori y su novia Raquel y por eso se fumaron un churrito de “mota”, porque la yerba es excelente para ayudar a eliminar los dolores de huesos, además de que ya está permitido legalmente fumarla, lo que no les ha afectado la marihuana a la bella pareja es en su libido, porque se comen a besos, y aunque un efecto de la yerba es que te da sueño, el deseo erótico no se les ha dormido. Eso sí, ya cuando compartes hasta el churrito de marihuana significa que ya compartes todo, y en el caso de ellos comparten hasta que ambos son de constitución delgada porque cuando fumas el otro efecto es que comes como náufrago.



A LOS 9 MESES TERMINA EL MATRIMONIO DE REGINA BLANDÓN Y ROBERTO FLORES



El marido de Regina Blandón puede ser todo lo “gay” que quiera, lo que no tiene derecho es de aprovecharse de que sus suegros le mantengan, de exigir el pan de cada día con mantequilla, no la amueles, con apenas nueve meses de casados Roberto Flores ya no toca a su mujer pero sube a sus redes sociales fotos sexuales con hombres y el cínico todavía le dice a ella: “No me quemes, no digas nada, se discreta y te quedas callada”. No me amueles, si antes de cumplir el año de casados el standopero sale con esas embajadas y ¡no la toca! ¿qué le esperaba a Regina, que el marido le trajera a sus novios a la casa? Hay casos que dan tristeza, ¡este caso lo que da es rabia!