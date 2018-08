No creo en la firma de un papel cuando te enamoras, me gusta todo lo que es fuera de lo común: Irán Castillo



¿Te gustaría casarte? Le pregunte a la bella Irán Castillo.

Lo que menos me importa es la ceremonia civil porque es un papel, pero sí me gustan las ceremonias fuera de lo común porque soy Yogui, muy espiritual y ese es un momento en el que te unes con otra persona de corazón y no por una firma.

¿Cómo eres con tu hija Irka que ya tiene 6 años?

Soy muy sensible, muy cariñosa, muy hogareña, me gusta mucho estar en mi casa con mi hija, no me gusta estar saliendo, pero sé balancear y dividir y cuando hay que ir a trabajar o salir a divertirse lo hago y que todo fluya.

¿Irka quiere ser actriz?

Es lo que dice ahora.





Irán, ¿te has hecho alguna cirugía plástica?

Sólo me puse un poquito de busto porque después de que tuve a mi hija lo poco que tenía se fue porque la amamanté y se me desinflaron.

¿Pero pompis no?

No, pompis no.

¿Tener a Irka fue tu decisión o te sorprendió que te embarazaste?

Sí, fue sorpresa y lo agradezco tanto porque llegó a mí en el momento indicado.

¿Cómo se apellida tu hija?

Irka Castillo Pinzón, lleva mis apellidos no los del papá.

¿El papá te ayuda económicamente?

No.

¿Lo dejas verla?

Ahorita no está presente, así se dieron las cosas y así está bien.

¿Si te pidiera, quiero que mi hija me toque los fines de semana, estarías dispuesta a platicarlo?

Sí, claro, concluyó la bella Irán Castillo que el 4 de enero cumplió 41 años y se ve cada día más hermosa actuando en Netflix en la temporada 3 de la serie El Chapo además de cantar increíble en la gira de 90 pops tour.





ÁNGELA PONCE LA PRIMERA MUJER TRANS EN GANAR MISS ESPAÑA

¿Acaso el Miss Universo no es para escoger a la mujer más bella del mundo? Porque que yo sepa ahí ni compiten los cerebritos ni las genios sino las más bellas de cada país o al menos así era el Miss Universo tradicional, pero ahora que eligieron a la primera mujer trans como Miss España, a Ángela Ponce y ojo viéndola como mujer no es guapa, no puedo creer que no haya una joven más guapa en toda España que Ángela que aunque se haya convertido en mujer con todas las de la ley tiene la manzana de Adán inmensa y eso de entrada no puede ser bonito ni tampoco me creo que no exista una mujer linda en toda España, que bueno que todos defendamos los derechos de la comunidad gay y trans pero si el concurso es de belleza femenina, la ganadora no llena los requisitos al menos en mi punto de vista.