Vadhir Derbez: ¿Cuándo eras pequeño tu papá, Eugenio te castigaba?

No, él no era de castigos, era mi mamá la que me quitaba la tele aunque se reía mucho después.

¿Dónde vive tu mamá?

Mi mamá vive al igual que yo y al igual que mi papá en Los Ángeles y me consiente porque soy su único hijo y me adora.

¿Te pusiste celoso cuando Eugenio tuvo otra hija?

Antes no me hubiera gustado, yo decía: "Ya somos muchos", pero cuando mi papá y Ale tuvieron a Aitana estoy contento de hacerla de hermano mayor.

¿Y ves diario a tu papá?

Es complicado ver a mi papá, los dos salimos tempranísimo y tenemos mucho trabajo, pero nos escribimos en el teléfono, le platico y me da consejos.

¿Qué te gusta más vivir solo o con tu papá?

Yo viví solo desde los 15 años en el colegio al que fui a Estados Unidos y he vivido solo y con mi papá, pero estoy feliz con mi autonomía.

¿Tienes todo el pelo del mundo no te vas a quedar calvo?

Tengo muchísimo y mi pelo es muy difícil, tengo remolinos, es muy lacio, necesito un buen de gel para mantenerlo donde yo quiero si no se me esponja, concluyó Vadhir cuyo nombre en árabe quiere decir: Zorro de desierto y fue un nombre que escogió su mamá.





¿QUÉ PASA CON LAS SPANIC?





El hijo de Gaby Spanic, Gabriel de Jesús cumplió 10 años de edad y en el festejo no aparece Daniela, su hermana gemela, ni su hija cuando hace poco al divorciarse Dani Spanic de Ademar Nahum se juntaron las hermanas para dar conferencias arremetiendo en contra del “malvado” Ademar, por lo que si no aparecen en la fiesta infantil ni Daniela ni su hija, una de dos, o no fue requerida o dado el carácter de Gabriela ya discutieron.





MARTHA JULIA ENCONTRÓ AL HOMBRE DE SU VIDA

Es admirable que Martha Julia sea tan buena mamá que lleva a todos lados a su hija Isabella con su joven y guapo novio Miguel Arce, pero si las cosas entre la pareja dejaran de funcionar, y los novios truenan, es un golpe para los hijos que sienten que vuelven a perder de nuevo la imagen paterna. Martha Julia encontró al hombre de su vida por lo bella que luce... Y no creo que nadie quiera vivir asquerosamente, todos queremos vivir una ilusión y ellos están intentando vivir su fantasía.