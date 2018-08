Que injusta es la ley en México que no quiere proteger a Merle Uribe para evitar que su hijo la despoje de su propiedad





Merle Uribe está aterrada, la ley no la protege, su hijo no se sale de su departamento y aunque ella pide que le pongan una ley de restricción, para que no le pegue y poder así sacarlo del inmueble que le pertenece y del cual el hijo se apropió, la ley no se lo concede, ya que el departamento es de Merle y del papá de sus gemelos, Héctor el que la lastima y Francisco.





Aunque el papá de los jóvenes en 34 años no dio dinero para mantenerlos, ni los vio, ahora se pusieron en contacto para quedarse con el departamento que pagaron Merle y sus padres casi en su totalidad.





Lo que quiere su hijo al parecer es despojarla de una de sus dos propiedades que están en el mismo edificio, el departamento de sus padres donde ella vive y el de ella que su hijo quiere quitarle.





CUANDO HÉCTOR EL HIJO DE MERLE LA MATE, LA LEY VA A DECIR: ¿APOCO SI LA MATÓ?







Y es que no sabemos los genes del papá, desafortunadamente cuando nos casamos y nos embarazamos, no nos dan el certificado o el cheque al portador que esa persona tiene buena genética para tener con él al hijo idóneo.

Lo triste es que la ley, al no concederle a Merle Uribe la ley de restricción contra su hijo, no lo puede sacar de su departamento y tiene miedo de abrir su puerta, porque como están en el mismo edificio, éste baja y le pega y cuando le dé un mal golpe y la mate, ¿entonces qué va a decir la ley? –A poco si la mató pero no podíamos hacer nada porque era su hijo-.





EL ÚLTIMO DESFIGURO DEL POTRILLO







Pobre de mi Potrillo, no puede uno tomar un vuelo comercial porque ni chupar a gusto te dejan y menos si eres “garganta profunda”, se enojan si viajas en fachas, ahora dicen que realmente lo bajaron del avión porque con ese “look” zarrapastroso no lo reconocieron…

¿Acaso la aereolínea no entiende que mi Potrillo adorado salió con ese outfit precisamente porque no quería que lo reconocieran y porque ahora que todas las actrices presumen de sus fotos de cara lavada, él quiso salir también “al natural”, pero el piloto no lo reconoció y no solamente ahí le gritaron, sino que su mami doña Cuquita ya le prohibió: “Hijo, esa ropa un Fernández no se la puede poner ni para dormir no me amueles”.

Moraleja: Si te compras tus trapitos por paca en el mercado de los de “agáchese” no puedes viajar en primera clase, ¿qué les pasa?