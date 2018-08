ANILLO YA, BODA NO HAY PRISA: MARCUS ORNELAS Y ARIADNE DÍAZ

Es lindo que Marcus Ornelas sorprendiera a Ariadne Díaz 3 años después de vivir juntos pidiéndole su mano con un anillo de compromiso al lado del hijo que tienen juntos... Eso fue una obra en dos actos: Nos vamos a vivir juntos y tenemos al nene, pasamos el curso y te doy el anillo aunque por lo pronto boda no sabemos cuándo, pero tampoco hay prisa…





¿NOTÓ ALMA CERO ALGÚN CAMBIO EN CARLITOS ESPEJEL CUANDO ESCRIBIÓ: "EL EGO NO SE LO COMPRO A NADIE" O LE QUIERE DAR CONSEJOS S SUS SEGUIDORES EN REDES?

Algún cambio notó Alma Cero en Carlitos Espejel su novio cuando escribió: “El ego no se lo compro a nadie” no creo que nada más lo puso porque le quiere dar consejos a sus seguidores en redes más bien es una indirecta al Cantiflitas que de niño fue famoso, pero se normalizó en la adolescencia lo cual lo hizo sufrir y ahora vuelve a treparse en la ola, cuidado, muchos se suben en una corcholata y les da vértigo de altura….

Alma Cero, el tuyo es un consejo válido para todo el mundo para que nadie ninguneemos ni tratemos a otros como microbios o insectos.





BESÓ CIEN SAPOS, PERO ENCONTRÓ QUIEN EL CANTE AL OÍDO A DIFERENCIA DE LOS QUE QUERÍAN PONERLA A BARRER, FELICIDADES MI SHERLYN BELLA

Para encontrarte al príncipe tienes que besar cien sapos, así Sherlyn encontró a José Luis de Río Roma que le canta al oído poemas a diferencia de tantos hombres que nos quieren poner a barrer y que les acomodemos el clóset por colores. A todos los hombres les encanta que los atiendan bien, el único pequeñísimo problema es encontrar a ver quien se deja porque hoy en día nadie se quiere salir de la casa de sus padres para encontrar una especie de padrastro que te mande y Sherlyn con el integrante de Río Roma están los dos muy parejos.





ALFREDO ADAME EN UN CHORREADERO DE MIEL HASTA PLANEA TENER HIJOS CON SU NOVIA DE 45 AÑOS

¿Dónde hemos oído estas palabras? “Encontré al amor de mi vida en Facebook”. Alfredo Adame está en la mitad de un chorreadero de miel con su novia de 45 años, Susan Quintana, quien ya lo amenazó: “En 3 meses viviremos juntos”. Los dos andan muy enjundiosos y hablan de tener hijos por lo que aquí lo que tenemos es que darle seguimiento a tanta celebración, por lo pronto Mary Paz dice que hace 8 meses Alfredo no le da pensión alimenticia, aunque a los hijos les da coche y viajes, se le olvidó a Mary Paz que en México la ley es que cuando los hijos son mayores de edad ya no hay manutención, ella dice que sufrió de agresiones, pero él no le puso la pistola en la cabeza para quedarse ahí y seguramente ella quedó muy maltratada emocionalmente, pero Alfredo Adame nunca la engañó, desde el primer día él dijo lo que le molestaba y eso ella no lo tomó en cuenta.