Magda, mi novia y madre de mis hijas tiene extensión de mi tarjeta de crédito, pero sabe que no soy millonario y es muy medida: Jorge El Burro Van Rankin





¿Le tienes abierta la tarjeta de crédito a tu mujer Magda?

Tiene tarjeta de crédito, extensión de la mía, pero siempre sabe hasta dónde y que ahí sí me molesto, porque sabe que yo no soy millonario, yo la invito y nos vamos a Los Ángeles, a Miami, a Nueva York, súper sencillo, compras de tiendas departamentales súper sencillas nada de marcas, porque no me alcanza para ese tipo de cosas.

¿Tienen dos niñas juntos, quieren tener más hijos?

No, ya no, tengo 55 años imagínate voy a ser el abuelito, con dos está perfecto y además ya no cabemos en este mundo.

¿Casi te casas con Cecilia Salinas Occelli cuando era hija del presidente?

Con Cecilia anduve cinco años, tres mientras su papá era presidente y dos cuando ya no tenía ese cargo, pero cuando ella vio que la relación no iba a trascender me mandó a volar, de ella también estuve muy enamorado y también lloré horriblemente por amor, me pegó muy fuerte, pero nunca volvió conmigo. Y también sufrí mucho de amor con Karla Álvarez.

¿Viviste con Karla o con Cecilia?

Con ninguna de las dos, con Karla obviamente me quedaba en su casa, o de repente se quedaba en la mía, nos queríamos mucho, pero con Magda tengo a mis hijas y mi hogar le soy fiel y estoy feliz con ella, concluyó el encantador Burro Van Rankin.





ACUSAN A SUPUESTOS HIJOS DE JUAN GABRIEL DE EXTORSIÓN

Guillermo Pous, abogado de Iván el único heredero de la fortuna de Juan Gabriel, dice que ellos demandaron a todos los que se hacen pasar como hijos de Juan Gabriel por falsedad de declaraciones y extorsión por lo que la mayoría ya no piden herencia sino que se están retractando de todas sus peticiones y lo que piden es paz y que no los metan a la cárcel.





LA CONFESIÓN DE LOLA CORTÉS

Lola Cortés, una de las jurados de Mira quien baila le dijo a Rosie Rivera que ella también sufrió abuso sexual de niña y no podía perdonar a su abusador, pero a diferencia de Rosie Rivera que cuando confesó haber sido violada dijo quién fue su violador, Lola se negó a decir quién fue el de ella. Abren la puerta y cuando uno quiere entrar te la cierran en las narices, si no quiere decir que la violaron cuando era niña entonces que no lo diga, nadie le puso una pistola, pero si decidió decirlo y se niega a dar el nombre del violador todo mundo especula si fue el mismo Ricardo Cortés su padre sanguíneo, o alguno de los novios que tuvo su mamá… y eso es injusto para todos...