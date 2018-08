A sus 50 años, Gloria Trevi va a vivir algo que no conoce: La libertad de escoger al hombre que ella de verdad quiera En febrero pasado Gloria Trevi celebró su medio siglo de vida y a esta edad será libre, por primera vez en su vida, de buscar al novio que quiere no al que va a ser su tablita de salvación. Los dos hombres de su vida fueron el perverso maquiavélica de Sergio Andrade, que además que le robó su dinero siendo ella víctima pasó años en la cárcel por su culpa, y a Armando lo conoció encerrada, ahora ya divorciada Gloria va a vivir algo que no conoce: La libertad y tiene derecho de vivir su vida y soltarse el pelo.

Claro que a Armando Gómez, su ex, no le hace gracia y a todas las fotos que sube a las redes les falta una cara, de la que para él hoy es “la indeseable”, o sea le corta a las fotos la cara de Gloria porque están en la etapa de ver cómo van a quedar las cuentas bancarias, la manutención, quien se queda con los hijos, las plantas y los pescaditos.





MARYSOL SOSA SE LLEVÓ UNA GRAN SORPRESA

Marysol Sosa se sorprende de que su papá, José José, no se pone a bailar de gusto porque ella va a tener una hija, pero José José me dijo hace tiempo que no quería ver a sus hijos mayores porque se acordaban de él sólo cuando necesitaban algo y que él había heredado en vida a Pepito y a Marysol y que lo seguían buscando por urgencias económicas y que si eso es amor, que no le hicieran el favor de quererlo tanto. No lo buscan para ver “papá, ¿qué hago por ti?”, sino para “papá, a ver que te saco”. Somos egoístas y pensamos “si no vivo cómodamente es por tu culpa, porque merezco que me des acceso a tu dinero”. Por eso no le toma la llamada a sus hijos grandes, porque está enfermo y necesita que lo cuiden y ahora no quiere cuidar de ellos.





MERLE URIBE VIVE ATERRADA

Es aterrador que los hijos despojen a los padres de sus casas, poniendo a vivir a la madre en un cuarto de sirvienta que es lo que intenta Héctor Tapia, hijo de Merle Uribe, quien vive aterrada de que su hijo la mate con tal de quedarse con el departamento en el que ella vive, porque el otro ya se lo quitó. Lo malo es que a ese hijo siempre le resolvieron la vida diciéndole “tú abre boquita y exige” y a hijos así, al rato les estorbas y te dicen quítate de aquí porque todo lo tuyo es mío.

