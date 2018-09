PENÉLOPE MENCHACA: “A LOS HIJOS NO LES PASA NADA CUANDO LOS PADRES SE DIVORCIAN, YO Y SU MADRE ENTREGAMOS EN EL ALTAR A LAS DOS HIJAS DE MI MARIDO, WARREN Y ÉL Y SU PAPÁ DE MI HIJA LA ENTREGARON A ELLA CUANDO SE CASÓ”



¿Tus hijas le dicen papá a Warren? Le pregunte a Penélope Menchaca quien se casó con su esposo americano que también es su mánager cuando ya tenía dos hijas que siempre vivieron con su actual esposo.

"La chiquita sí porque yo me divorcié cuando tenía 1 mes de nacida, su papá es Warren, pero la grande tenía 11 años cuando nos fuimos de México, aún así Dania decidió que sus 2 papás la entregaran en su boda como fue su vida, su papá la esperó afuera de la iglesia y la llevó caminando hasta la mitad del atrio y ahí estaba Warren esperándola y se la entregó a su marido".

¿Tú y Warren nunca quisieron tener hijos juntos?

“Cuando lo conocí Natalia mi hija tenía dos años, era una bebé, pero ahora me arrepiento de no haber tenido los tuyos, los míos y los nuestros, sus hijas siempre se han portado muy lindas conmigo, las dos ya se casaron y me pidieron que entrara con su mamá a la hora de entregarlas y yo dije que me daba pena, pero hasta su mamá me llamó y me dijo: 'Lo único que una mamá pide es que alguien quiera a sus hijos y yo sé cuánto quieres a las mías' y me convenció y entramos las dos y juntas las entregamos en el altar a sus maridos”.

¿A tus hijas les afectó el divorcio?

“En nada, no estoy a favor del divorcio, mis papás, Juan y Lolita Menchaca tienen más de 50 años juntos y se adoran, pero nadie se muere cuando te divorcias, a los hijos no les pasa nada, a mis hijas las críe yo sola en Estados Unidos, con la ayuda de Warren, su padrastro”, concluyó la bella Penélope Menchaca a quien conocimos como parte de las Nenas y después como la conductora del conocido programa 12 corazones.





EL HILO CONDUCTOR PARA QUE CANTEN ANA BÁRBARA Y ESMERALDA UGALDE JUNTAS ES EL DINERO

Una causa en común va a poner a cantar como pajaritos a las hermanas que muchos años no se hablaron Ana Bárbara y Esmeralda Ugalde, el hilo conductor, es el dinero. Ellas no se extrañan como familia porque nunca se llevaron ni van a juntarse a tomarse el cafecito o a pasarse recetas familiares, pero bisness son bisness y Esmeralda y Ana Bárbara decidieron que van a figurar si se juntan y dijeron: “La gente nos pide mucho en las redes que cantemos juntas y los tiempos de Dios son perfectos y vamos a cantar los éxitos que compuso Ana Bárbara como Bandido renovadas”.

Nadie está peleado con el dinero y vale la pena renovar el negocio y les va a ir muy bien juntas, tienen los mismos genes y al final el mismo deseo de triunfar.