Amanda Miguel y Diego Verdaguer hubieran asistido a la boda de Ana Victoria si se hubiera prometido con el hijo de la reina de Inglaterra, pero a lo mejor no quisieron pagar la boda con alguien no adecuado para su hija





Amanda Miguel y Diego Verdaguer se distanciaron de su hija Ana Victoria de 34 años, le dijeron que tenían una fecha para cantar el día de su boda, por lo cual ella se enojó y tuvo que aplazarla, pero a lo mejor ellos usaron eso de excusa porque no les cae bien el susodicho o piensan que no es el adecuado para su hija, porque apuesto que si el prometido hubiera sido el hijo de la reina de Inglaterra, ellos mismos hubieran preparado la boda, a lo mejor no quisieron pagar una boda con un don nadie, pero como Ana Victoria es hija única está acostumbrada a “yo soy la reinita de estos reyes y aunque mi novio sea un gorrón yo me lo merezco porque soy el centro del mundo de mis papás”.

Sólo se justifica que los padres no hayan ido al primer matrimonio de su única hija porque el muchacho no vale nada ante sus ojos, porque por muy famosos que sean Diego y Amanda, ni les iban a hacer un homenaje en la Casa Blanca, ni están tan necesitados que no puedan rechazar una fecha para asistir a la boda de su hija.







Eduardo Yáñez padeció siempre violencia familiar







Todo mundo agrede verbalmente a Eduardo Yáñez acusándolo de pegalón, pero infancia es destino, ese es el mundo que él conoce, reacciona con guamazos. Su mamá fue celadora en la cárcel y alcohólica, su padrastro también lo molía a golpes, nadie es violento de a gratis, ni nos acostamos siendo almas de la caridad y de pronto nos levantamos descuartizando gente. Eduardo padeció siempre la violencia y la gente conociendo su caso lo provoca, a lo mejor para que les dé un golpe y lo puedan demandar, no sabemos las intenciones ni objetivos ocultos de los que lo provocan.

Eduardo sabe que al ser figura pública está en una vitrina de cristal que se rompe muy fácil, que hasta si le tuerce la boca a alguien se lo van a comer vivo, pero no ha aprendido a lidiar con las provocaciones, así hay quien tiene pies de cocodrilo para ofender a los otros pero si les dicen “tienes la pestaña torcida”, no lo soportan.







La mamá de Geraldine Bazán quiere mantener su independencia







La mamá de Geraldine Bazan, Rosalba es una mujer muy digna que no quiere que la mantenga su hija y por eso buscó una oportunidad en la Feria del trabajo, para no ser una carga y como es una mujer preparada tiene para pelear sus propias batallas y conseguirá varios trabajos para poder seguir manteniendo su independencia.