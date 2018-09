Lambda García y Polo Morín terminaron porque cuando recién te enamoras hasta a la combi asesina la ves hermosa







El actor Lambda García terminó después de varios años de noviazgo con el guapo Polo Morín. según dicen por varias razones, porque la casa no la tienen recogida como debe de ser y peleaban por ver quién limpia, por celos: -Andas de coscolino y de pirujo- además porque después de tanto tiempo ya no sentían maripositas en la panza y ambos querían más libertad, o sea, terminaron por lo que terminan todos, por aburrimiento y porque cuando recién te enamoras hasta a la combi asesina la ves hermosa, pero con el tiempo ya ves con más claridad de quién te enamoraste y lo que ves ya no te encanta tanto.





CBS DESPIDE A SU PRESIDENTE POR ABUSO SEXUAL

CBS cadena norteamericana de televisión abierta despidió a su presidente, Leslie Moonves por 18 acusaciones de abuso y acoso sexual, la investigación de Ronan Farrow, mismo periodista que destapó la cloaca de abusos sexuales de Harvey Weinstein, reportó sexo oral forzado, besos y abuso físico, además de que destruyó las carreras de varias actrices que se rehusaron a tener sexo con él. Para demostrar que no apoyan a su presidente, CBS donó 20 millones de dólares (400 millones de pesos) a organizaciones que apoyen el movimiento #MeToo, pero el colmo es que el ganón es el acosador, que si es encontrado culpable CBS lo indemnizará con 2 mil millones de pesos, pero en caso de ser declarado inocente le tocan 3 mil 600 millones de pesos informó la propia cadena.





LO QUE VE VERÓNICA MONTES A SU PRETENDIENTE

Verónica Montes está hermosa y todo eso se lo está “comiendo” un galán con pancita con el que salió hace 6 meses retratada y nuevamente hace unos días. ¡Algo le ve muy grande a su pretendiente, que tiene “carnita” para agarrar! Pero si ambos son solteros, la pregunta es, ¿por qué se esconden cuando los miran ojos indiscretos?





CUAUHTÉMOC BLANCO JR. TIENE 21 AÑOS

Suertudo Cuauhtémoc Blanco, su hijo de 21 años Cuauhtémoc Jr. ni anda de golfo ni de borracho, ni deja hijos regados y pese a que sus padres se divorciaron cuando él tenía seis añitos, el chico no los tiene parados de pestañas, al contrario Cuau Jr. es muy dulce porque se dedica a hacer postres con su mamá Marisela con la que vive y el Gobernador electo de Morelos es espléndido con él porque es un chico bueno y le sigue dando su mensualidad.