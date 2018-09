Esposa de Woody Allen dice que su marido jamás violó a su exhermanastra, que ésta lo inventó influida por el despecho de su exmadrastra, Mia Farrow, a quien abandonó para casarse con ella





“Woody Allen nunca abusó de lahija de Farrow”, afirma la esposa del cineasta, Soon-Yi Previn, “no abusó sexualmente de mi hermanastra” dijo la exhijastra de Mia Farrow y continuó: “Ellas siguen diciendo que si violó a su hija, pero es porque tienen celos que las dejó por mi” dijo la mujer quien fue adoptada por Mia Farrow y que inició una relación con Woody, novio de su mamá con quien después se casó. Según ella Woody es el hombre, padre y marido más decente y familiar.

Aunque lo que dice Soon Yi fuera cierto ¿con que autoridad moral le podemos creer cuando se le desnudaba a su padrastro para que la fotografiara y lo sedujo bajándoselo a su propia madre adoptiva que la conoció comiendo de un basurero?





Los tríos de Luis Gerardo Méndez





La diferencia entre Luis Gerardo Méndez y su novio Pablo Chemor es que ellos hicieron acuerdos frontales para mantener viva la llama del amor. A cinco años de noviazgo, se quitaron la máscara, no son hipócritas y hacen tríos, lo hablan, les gusta, lo aceptan a diferencia de cuantas parejas dizque muy serias que buscan a terceros a escondidas y tienen la casa chica, que realmente es la grande, porque a esa hasta cancha de tenis les ponen a sus amantes y son precisamente los que mantienen amores ocultos los que se quieren erigir en jueces morales y decir que es lo que se vale y que es lo que no se vale. Tan les funciona a Luis Gerardo y a su pareja hablar con la verdad, que se compraron una casa en Los Ángeles a nombre de los dos donde se irán a vivir ya casados.





Laura Bozzo rapidito se consiguió a otro como Christian Suárez, él nunca se conseguirá otra Señorita Laura.





Cuando Laura Bozzo le mando la indirecta a su novio diciendo: “Para mi los ex son cadáveres enterrados y sepultados”, Suárez se burló diciendo: “Como quien dice, no me has dado por muerto”. Nunca entendió que Laura Bozzo, famosa en toda América Latina y rica, al enamorarse de Christian Suárez quiso compartir todo su éxito con él y se aventó las críticas de andar con un joven desconocido pensando que podrían envejecer juntos, porque él antes de Laura era “perico perro”, pero hay códigos y reglas no escritas cuando andas con una celebridad y Christian equivocadamente creyó que el famoso era él y le pintó el cuerno y lo que nunca imaginó, Laura lo mandó a freír espárragos, pues sabe que si quiere, rapidito se consigue a otro, pero él no se consigue a otra que lo trate y lo consienta como Laura Bozzo nunca en su vida.