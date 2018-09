“No concibo vivir solo, soy feliz con Gaby que no tiene hijos, aunque nunca me atreví a preguntarle porqué y ya es parte de mi familia con mis cinco hijos y nietas”: Jorge Ortiz de Pinedo

- Jorge Ortiz de Pinedo, ¿te divorciaste varias veces, nunca te vimos solo?

-Siempre me ha gustado vivir con alguien, a mí no me gusta vivir solo, el ser humano está hecho para que vivamos juntos, yo no concibo a la gente solitaria, tengo cinco hijos, muchas nietas y mi mujer, Gabriela Sánchez Hinojosa no tiene hijos pero es parte ahora de nuestra familia.

¿Por qué nunca tuvo hijos?

No sé, ni me atrevo a preguntar, ni me interesa, ni a ella le interesa ni está obsesionada con tener un hijo, tiene a toda mi familia y todos la amamos con locura, dijo Ortiz de Pinedo

Los errores de Gerardo Bazúa





Los hombres despechados ejercen el poder económico sobre las mujeres, las mujeres despechadas se los cobran así: “Te ibas a ver a otras, el niño es de mi propiedad, ese es mi poder y lo ejerzo, no lo ves más”.

Gerardo Bazúa le agarró tanta confianza a Paulina Rubio, que ya no le volvió a agarrar nada a ella, sino que se lo agarraba, pero a todas las otras, ella con razón le tiene coraje piensa: “¿Ve de donde saqué a este infeliz y se atreve a ponerme el cuerno? Y sí, Bazúa fue testigo de lo que le hizo Paulina Rubio a Colate alejándolo de su hijo, ¿para que tuvo un hijo con ella o para que le puso el cuerno? El onceavo mandamiento es que no se puede tener el pastel y comértelo.





ALEJANDRO CAMACHO SACÓ A LA NOVIA NO A QUE LE DIERA EL AIRE SINO CON SUS CHIVAS A LA REJA





Alejandro Camacho no quiere amanecer sintiendo que la vida no vale nada, como dice la canción de José Alfredo Jiménez.¿Quién quiere que en vez de levantarte a que te correteen para hacer el amor con una mimosa, te despierten amenazándote: “me voy a morir”?.

Alejandro no soportó vivir con cadenas ni ataduras de su novia depresiva, mentirosa y borracha y la sacó a la calle, pero no a que le diera el aire, ni a pasear, sino con sus chivas y todo a la reja, porque no quiere una vida infeliz .





Luis Miguel nos tomó el pelo





Es una tomadura de pelo que no quieran decir, en la segunda parte de la serie de Luis Miguel, como murió su mamá, Marcela Basteri alegando que es por respeto a su memoria, cuando toda la primera parte de la serie el tema principal fue su mamá y exprimieron su memoria, le sacaron la última gota como limón exprimido, especulando de cómo desapareció… ¿Yy ahora exigen no preguntar el desenlace para que descanse en paz?