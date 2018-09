¿A poco de verdad Gustavo Matta diseñador y la servidumbre hacen vida comunitaria con Marjorie de Sousa y le cuentan las mamilas que le da a su bebé?

Sin subestimar a nadie, ¿a poco el chofer de Marjorie de Sousa y el diseñador de modas Gustavo Matta se mantenían metidos en casa de Marjorie viendo como ésta mataba de hambre a Matías para que llorara en su visita con Julián Gil? Porque si Marjorie hace vida comunal con la servidumbre y con su diseñador y estos ven que no lo alimenta, si no la delatan ellos son cómplices.



Yo pensé que los diseñadores estaban ocupados creando escotes al ombligo para famosas, pero nunca imaginé que un diseñador sepa esas cosas tan íntimas ni que cuente cuantas mamilas le da la madre al hijo.

Eso es delicado porque no es que hablamos de si Marjorie es o no una mamá de diez, si es verdad lo que dicen significa que Marjorie no está en sus cinco sentidos, distorsiona la realidad y que el niño vive una pesadilla….

EL SILENCIO DE LAS HERMANAS CORTÉS PUEDE DAÑAR A OTROS

Si Ricardo Cortés, padre de Lola y Laura Cortés abuso de sus hijas, no sabemos a que niñas viola ahora que las hermanas y la mamá de ambas se niegan a desenmascarar al violador ante el ministerio público.

La mamá dice que Ricardo era borracho, ladrón y golpeador, pero no era violador. Señora no hay borracho educado ni decente y el que es decente es que no está suficientemente borracho… Lo que es increíble es que después de que le daba vida de perro, la señora dejó que su ex llevara a sus nenas de gira por eso hay que acusarlo en el ministerio público porque el tema no es que mi papá no me dió juguetes o no nos daba de comer, sino que las violaba. La mamá dice que no se enteró, porque si no ella queda mal.

MERLE LE ESTORBA A SU HIJO Y A SU EX Y BUSCAN DESPOJARLA

El hijo de Merle Uribe, Héctor hizo acusaciones desbordadas sobre su madre, casi la culpa de que él sea gay, de que lo violaron, la exhibe como la peor madre cuando lo que quiere, aliado con el padre que nunca vio por él, es despojar a Merle de su departamento, lo cierto es que Merle les estorba a ambos.



Esperemos que algún juez sea justo y se dé cuenta que lo único que ese hijo mal aconsejado por un ex quiere despojarla de su propiedad y que saque a esos dos flojos de ahí.





“EN MÉXICO LOS ABUELOS NO TIENEN DERECHOS”: TALINA FERNÁNDEZ





En México los abuelos no tienen derechos, Talina Fernández dice que el Pirru, que va en su sexto matrimonio, le negó el privilegio a sus hijos de tener una abuela amorosa y a ella de disfrutar del cariño de Paula que ya tiene 16 años de edad y de José Emilio de 14, con quienes no tiene contacto físico pues el Pirru no deja que se vean y legalmente un abuelo en México no puede hacer nada al respecto.