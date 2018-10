Diego Olivera: “Tengo una mujer, pero tengo tres casas y tres nacionalidades y pago impuestos en tres países pero nunca rentaré mis casas”





-Diego Olivera ¿Tienes una sola mujer pero tienes 3 casas?

-Tengo 3 nacionalidades y casas en tres países: en Argentina, en México y en Estados Unidos en Miami o sea que tengo que pagar tres prediales e impuestos en los tres países, así se dio mi vida, otros corren con otras desgracias o suertes.

-¿Y si te pasa como a Luis Miguel o a Juan Gabriel que perdieron varias casas por no pagar el predial?

-Mientras pueda, soy muy obsesivo con pagar el mantenimiento y tengo abogados que siguen mis cuentas, soy muy riguroso. Tengo estudios contables que me apoyan y estoy muy encima, no me relajo porque hace unos años tuve un llamado de atención, yo al fisco de Argentina le había pagado tres años por adelantado y no es que me robaron, pero hubo una mala interpretación y desidia de mi contador, a partir de ese momento yo soy el que estoy mucho mas encima.

-¿Pero rentas tus casas?

-Nunca rento mis casas para sobrellevar los gastos, mis casas son mías, rento otras propiedades pero no las casas donde vivo yo, vivo bien, no vivo ostentosamente y tampoco te olvides que mi esposa también trabaja.

-¿Y ahora el hijo de tu esposa Mónica, que es como tu hijo, Federico Ayos también trabaja, él los apoya?

-No, él es mi hijo adoptivo, lo adoro, quiero que triunfe pero el dinero que él gane definitivamente no es para la casa, es su independencia, es una decisión de él y es para él administrarse y vivir solo,

Así concluyó el guapo Diego Olivera quien lleva 31 novelas, tiene 50 años, mide 1 metro 90 y con Mónica Ayos tienen una hija, Victoria Olivera y recién terminó la novela Mañana será otro día de Carlos Moreno al lado de Angélica Vale.





LA TRANSFORMACIÓN DE KARLA SOFÍA





Carlos Gascón quiere ser mujer, pero a su esposa no le gustan las mujeres, ni le gusta estar casada con Karla Sofía y aunque es su derecho ser mujer… ¿y el derecho de ella y de su hija dónde queda después de 20 años de vivir con él y ahora su hija ya no sabe si tiene dos mamás o una sirena…?

Ahora Karla Sofía se operó las cuerdas vocales y toma hormonas, su esposa le dice: “Te amo mucho pero hasta ahí no llego, esto no va ni para adelante ni para atrás, no le veo pies ni cabeza porque tu transformación para nosotras es un drama, mejor vive sola tu transformación . Tú no te sacrifiques toda la vida siendo el hombre que no quieres ser, pero yo no quiero vivir ese infierno, ni de que te conviertas de hombre a mujer o de que tengas un harem o vaya a saber cuáles son tus fantasías, porque ideotas también tengo yo, entonces vete y que Dios te bendiga.