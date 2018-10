Hasta en el Palacio de Buckingham tratan con pinzas a la servidumbre para que no chismeen, Marjorie de Sousa dejó que su portero viera y oyera todas sus intimidades... a lo mejor pensó que era sordomudo pero bien que abrió la boca

En el Palacio de Buckingham a la servidumbre la tratan como si fueran los patrones, y les hacen firmar contratos de confidencialidad, porque ahí si tienen mucho cuidado y saben que los chismes más sabrosos salen de los choferes, sirvientas, ayudantes, maquillistas, peinadores, secretarios y asistentes…. Pero en México nadie se cuida, todos hacen como que sus empleados fueran sordomudos, porque enfrente de ellos dicen todo, sin darse cuenta que ellos saben a qué hora entra y sale fulanito… por eso ahora las revistas contrataron al portero de Marjorie de Sousa de detective, ya que fue él quien balconeó a su patrona al revelar que la actriz también se revolcó con Adrián Uribe y con Gabriel Soto… Marjorie tú crees que los otros son de piedra, si hubieras tratado mejor al portero, no iba a contar todo lo que oyó y vióya que el sí tiene todo el tiempo del mundo para enterarse. Por eso dicen, al que no quiere sopa le dan doble ración, y si no tratas bien a la servidumbre y estiras la liga, nunca sabes a qué hora se revienta y te da en la nariz.

HIJO DE MERLE URIBE VIVE CON 10 GATOS

Héctor Tapia, el hijo de Merle Uribe que no ha parado de mentir con tal de despojar a su madre de su propiedad, dice que no se puede salir del departamento de Merle porque no tiene a donde ir a vivir, pues con él duermen 10 gatos…. Pues por esas declaraciones, a Héctor en Australia ya lo hubieran metido hasta a la cárcel, porque allá están prohibiendo los gatos porque se comen a los pajaritos y están acabando con toda la fauna silvestre y es que cuando las disculpas se inventaron el ratón no comía queso.

ALICIA MACHADO ARREMETE CONTRA DANIELA CASTRO



Alicia Machado confundió a Daniela Castro detenida tras el presunto robo que cometió en una tienda de ropa en San Antonio, Texas con Angélica Rivera, esposa del presidente de México, Enrique Peña Nieto, mensaje que eliminó y se excusó diciendo: “Disculpen, siempre las he confundido”. Lo que sÍ dijo la Machado sobre Daniela Castro, con quien estuvo en la novela: Una familia con suerte, fue esto:



“Jamás ninguna compañera de trabajo me había tratado tan mal, tan déspota como ella. ¡Se pasó la novela entera tratando de que me corrieran! Detrás de cámaras pasan siempre cosas que gracias a Dios ustedes no se enteran". Eso se llama hacer leña del árbol caído y no se vale.