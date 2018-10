No me operé las bubis después de amamantar, a mí no se me cayeron, eso no ocurre si sólo tienes un hijo: Aleyda Nuñez





-¿Aleyda Nuñez te operaste las bubis después de amamantar a Alexander?

-No me operé las bubis después de amamantar, no tengo ni tiempo y a mi no se me cayeron, eso ocurre cuando tienes más hijos, por eso es importante cuidar tu piel con cremas y ejercicios, yo no tengo ni una estría en el vientre ni en el pecho.

¿Dicen que los hombres son de la mamá hasta que llega la esposa?

-En un futuro me encantaría que mi hijo encontrara una buena mujer que lo respete y lo ame.

¿Y qué vas a hacer si no te gusta la novia?

-Mi hijo tiene mucha conexión conmigo, hablaría con él si no me gustara su pareja, yo con mis padres siempre he sido muy obediente, cariñosa, educada y soy muy apegada a ellos, por eso paso mucho tiempo con Alexander que solo está con la nana cuatro horas y hasta las señoras que no tienen dinero tienen nana y cuando no estoy yo con él, está con mi mamá o mi hermana.

-¿Ya no quieres tener más hijos ahora que te divorciaste de Pablo?

-Tengo a Alexander, no me quería ir sin la dicha de tener un hijo yo siempre pensé que iba a ser niño y con uno estoy feliz.





A MAURICIO CLARK LE PROHIBIERON DAR TERAPIA





Luego de que Mauricio Clark dijo que ya no es gay y que iba a dar terapia de conversión en la Universidad Anáhuac, para que los gays tuvieran valores y fueran heterosexuales, la Universidad tuvo que prohibir dicha “terapia” y cancelarla porque los legisladores prohibieron obstaculizar la orientación sexual de una persona homosexual, lo cual se considera hoy en México una tortura y violenta los derechos humanos de los gays, lo cual es un delito castigado con uno a tres años de prisión. Y pues ya no puede dar pláticas a favor de los heterosexuales el ex conductor de televisa.





TENDREMOS LA PRIMERA MISS UNIVERSO TRANSEXUAL PORQUE EL RATING ES EL REY





Pienso que Lupita Jones tiene razón al decir “las mujeres y las transexuales no somos iguales y no se vale que Miss España transexual compita en el certamen Miss Universo”.

Yo pienso que si dejan competir en el certamen a “trans”, también deben dejar competir a mujeres enanitas, a mujeres ancianas y a mujeres con antecedentes penales, Lupita pide y con razón que se respete el mismo parámetro sexual y los mismos requisitos y no es racismo dice Lupita, lo que sí es cierto es que la polémica hará que suba el rating y el rating es rey, es lo único que ya manda en la televisión…. Por lo tanto no dudemos que vamos a tener la primer Miss Universo transexual.