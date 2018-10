Cuando le preguntan al exbeisbolista Esteban Loaiza: ¿En qué piensas cuando haces bolitas de migajón? ahora que trabaja en la panadería, se pone a llorar





Cuando los periodistas llegan a hacer cola en la panadería donde trabaja el exbeisbolista Esteban Loaiza, porque quieren entrevistar al panadero, obvio el ex de Jenni Rivera no les contesta, porque nadie le pregunta: ¿A qué hora sales por el pan? Tampoco lo cuestionan: ¿Cuál es la receta del pan que estás haciendo? ¿Cómo bateas el pan? ¿En qué piensas mientras amasas el pan y haces bolitas de migajón?

Cuando ve a los periodistas que lo miran amasando el pan y recuerda que antes lo ovacionaban de pie cuando jugaba beisbol,que los banqueros se arrodillaban para que metiera los 43 millones de dólares que ganó jugando en sus bancos, y las mujeres revoloteaban a su alrededor mirando sus mansiones… Se acuerda que está arruinado y no porque le hayan robado el dinero, sino por vicioso y por tonto, eso le duele más y ni modo que les diga: “Soy el más tontejo, de haber ganado 43 millones de dólares terminé trabajando, ni siquiera en el restaurante del hotel más caro, sino en una panadería y mi vida es cero glamorosa”.





EL DRAMA FAMILIAR DEL FUTBOLISTA CARLOS SALCEDO

Carlos Salcedo dice que jamás le volverá a hablar a sus padres porque dijo: “Estoy harto de que me traten de arreglar la vida contándole a la prensa las supuestas infidelidades de mi mujer Andrea Navarro, dizque por mi bien me dan una tutoría sobre que ella me pone los cuernos y me lo dicen como si me hicieran el gran favor, por eso no quiere saber nada de ellos”.

Lo que le pasó a Carlos Salcedo son retratos de casi todas las familias, la del futbolista no es la única, todas las familias estamos rociadas de gasolina, nada más se necesita una chispa, una levantada de cejas, una mala cara o una palabra imprudente y explota el retrato familiar todos contra todos. Así ocurrió en el juzgado donde se golpearon todos los familiares de Carlos, pero ahí los que se equivocaron son los padres, porque si tu hijo es ya no tiene tres años de edad, es independiente y se las rifa a las patadas, es ilógico que los papás lo anden cuidando en nombre disque de lo que le conviene tratando de divorciarlo, cuando solo él sabe que quiere y le conviene.





A MICHAEL BUBLÉLE DECIMOS: “EL QUE MUCHO SE DESPIDE”

Michael Bublé dijo que está harto de ser celebridad y se retira, pero está lanzando su nuevo disco. El que se quiere retirar se desaparece escondiéndose debajo de una piedra, pero es mi experiencia que los que tanto avisan que se quieren retiran, se anuncian sus giras de retiro dando entrevistas nunca se retiran.