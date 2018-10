Geraldine Bazán dice que para Gabriel Soto sus hijas están sobre cualquier persona,pero Irina Baeva dice que ellos tendrán sus propios hijos

Irina Baeva confirmó que formará una familia con hijos con Gabriel Soto. ¿Qué estará sintiendo Geraldine Bazán que siempre dijo que sus hijas estaban sobre cualquier persona para Gabriel y que por ellas se dejaría matar? Lo que se ve no se juzga, Gabriel aparentemente se gastó en Beverlly Hills en un día en una bolsa de marca que regaló aIrina, más de lo que le da al mes a Geraldine para mantener a sus hijas y después de la humillación del divorcio exprés y la patiza que le dio Gabriel a su ego, ella está como carbón hirviendo… al rojo vivo.





CON LISSET POQUITO Y BUENO

Dura más un bizcocho en la puerta de una escuela que una relación amorosa, la prueba es Lisset que dice: “Nunca seré una mujercita maltratada y dejada, conmigo poquito y bueno”.

Lisset se va a encontrar a 10 hombres mejores que Jorge Gallegos, a quien dejó cuando la engañó, y la prueba son “los cadáveres” que va dejando en el camino: a Demián Bichir, Lisardo y Jorge y siempre es ella la que deja todos esos fiambres tendidos por el camino aunque con Jorge no alcanzaron a conocerse o se conocieron demasiado pronto, recién se hicieron novios en agosto de este año y en octubre ya terminaron.





HERMANO DE LUZ RAMOS CONDENADO A 60 AÑOS DE CÁRCEL

Luz Ramos que hizo a Jennie Rivera en la serie televisiva Dolores, la Jenn que yo conocí, debe despedirse de su hermano ahora que la ley lo condena a 60 años de cárcel por matar de 15 puñaladas a su novia cuando ella no quiso volver con él, y si no lo hubiera rechazado la habría matado igual con cualquier pretexto porque estaba la sopa fría o porque lo hizo enojar. Si las autoridades dejan afuera a alguien tan brutal como Miguel, seguirá matando, porque las mujeres somos carne de cañón y los hombres sienten que tienen derechos porque la mujer es de su propiedad.





LA DESCONOCIDA NOVIA DE CRISTIAN ZUÁREZ

Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, dice que ama mucho a su novia, Adriana Amiel y que lo que se ve no se pregunta, como decía Juan Gabriel… pero te tenemos malas noticias Cristian, Adriana no es Laura Bozzo, no tiene su éxito, no tiene su personalidad y definitivamente no tiene su lana, o sea que no podrá compartir nada de todas esas bondades con él como lo hizo Laura Bozzo, ni en darle buena vida, ni viajes por el mundo. No es lo mismo ser el consentido de Laura Bozzo que de… ¿quién es ella?