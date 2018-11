“DECIDÍ DEJAR LAS RELACIONES TÓXICAS PARA TENER UNA VIDA MAS SANA”: ALEXIS AYALA, QUIEN TRANSMIGRA DE ALMAS EN TELESERIE AMAR A MUERTE









Alexis Ayala, ¿Te gustaría transmigrar de alma como tu personaje León Carvajal en la novela Amar a muerte?



“Me gustaría vivir muchos años más desde luego, hasta que la edad en que esté sano, la vida se ha hecho mucho más larga para todos y es maravilloso seguir teniendo ambiciones”.

¿Las jóvenes tienen derecho de hacer el amor a los 13 años, encuerarse y subir fotos a las redes?

“En mi casa no tienen el derecho de hacerlo a esa edad, hay una confusión de querer comerse al mundo en vez de caminarlo disfrutando cada paso que das”.

¿Y las mujeres y hombres mayores deben enseñar sus cuerpos desnudos?

“Si enseñar tu cuerpo te hace feliz porque tienes un romance contigo y te gustas qué maravilla, oímos 500 veces: -Aprende a amarte a ti mismo- pero si pones tu foto donde te gustas a ti mismo hay a quien no le gusta”.

¿Tú subes fotos de ti con poca ropa?

“No he subido fotos de mi ahorita con poca ropa pero he estado con muy poca ropa en un escenario, hice Solo para mujeres, he hecho desnudo integral en cine y no tengo conflicto con mi cuerpo esté gordo o esté flaco, mi cuerpo es una herramienta para mi trabajo, pero hoy quiero tener mi cuerpo más cuidado y más saludable, recuerda que yo no tengo tiroides y tomé la decisión de rencontrarme y ver qué si quiero hacer y qué es lo que ya no voy a hacer; con qué personas voy a estar y a las que voy a dejar de ver porque son relaciones tóxicas así sean mis familiares.” concluyó el guapo Alexis Ayala.

ANGELIQUE BOYER TRIUNFANDO EN AMAR A MUERTE

Angelique Boyer estrenó su teleserie Amar a muerte al cumplir 30 años de edad con un éxito impresionante y anda de novia con Sebastián Rulli desde que ella tenía 26 años, ahora ella está trabajando aquí y él se va un tiempo a realizar otro proyecto… entre ellos no hay ningún problema por la distribución del “mandado”, los dos ganan sus buenos pesitos y siendo ella soltera y sin hijos el dinero le rinde más… esperemos que como el título de su serie Amar a muerte así continué su amor a la distancia y algún día nos sorprendan con casamiento y un bebito tan hermoso como ellos dos.

MONHI VIDENTE TIENE “POMPIS” MUY APETECIBLES, LAS ENSEÑÓ Y LE SOBRARON “LIKES”

¡Óigame usted! Monhi Vidente tiene muy lindas y apetecibles “pompis” que ahora que las enseñó le sobraron likes. Las enseñó sin calzones para evitar que su ex la extorsionara con las fotos y nadie le hizo el feo.