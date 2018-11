Zague ya le había llenado el buche de piedritas a Paola Rojas varias veces antes de que grabará en video“el impresionanti”





¿Cuántas veces Zague le había llenado el buche de piedritas a Paola Rojas con numeritos “impresionanti”? Las amigas de Paola dicen que no fue una, ni dos veces, y varias se hizo un poco la sorda y la ciega, pero la de Rusia no se perdona, porque el escarnio se aunó al ridículo y a esas imágenes grotescas tan terribles que Paola ni en 100 años ni en tres vidas le perdona. Ella hizo lo correcto porque si alarga más un matrimonio así, sin ponerle un “hasta aquí” de manera contundente, habría sido otra Hillary Clinton que tiene sangre muy de horchata y jamás debió haber perdonado a Bill Clinton. Todos somos ojos alegres y vemos que podemos agarrar. pero hay perversiones que sería inexplicable perdonar.





POR ANDAR DE LIGADOR, LA BOZZO LE ECHO SU ROPITA A LA BASURITA

Laura Bozzo me dijo que su ex Cristian Zuárez claro que no la va a demandar, que si planeara demandarla, por el millón de dólares que dice, ya lo hubiera hecho y que además de que lo conoce bien y sabe de qué pie cojea, no tiene ningún contrato firmado con él como empleado, ya que él único contrato de Zuárez fue con Televisa y por honorarios y Laura sí sabe porque es abogada.





El problema con Cristian es que tenía más ambición e ilusiones que lo que le va a tocar, ya que Laura concluyó: “Por haber sido mi novio y pasearlo, no le tengo que pagar ni un centavo.”

El problema de los amantes es que cuando te enojas le dices: “No te vuelvo a dar un quinto, regrésame tus llaves del coche que te compré y de mi casa y tu ropita te la echo a la basurita para que no andes de ligador con lo que yo te regale”.

Finalmente, Laura Bozzo dijo: “Ni siquiera puede acercarse a mí porque traigo un guardaespaldas”. Esa relación está más que muerta, a Cristian le salieron mal sus cuentas, hizo malos cálculos creyó poder andar con la otra vieja y disfrutar de la riqueza de la Bozzo…. ¡Lástima Margarito!





HIJA DE GLORIA Y EMILIO STEFAN LE DA REGALOS CARÍSIMOS A SU NOVIA





Emily Estefan, la hija de Gloria y Emilio Estefan públicamente se declaró gay y enamorada locamente de su novia, con quien es sumamente generosa económicamente, suponemos que con el dinero de sus padres, porque aunque Emily tiene una banda musical en la que ella toca la batería, la conocen en su casa….. Generosa pero no tonta, la novia se quiere casar con Emily porque ya agarró al pez gordo, pero Emily dijo que de ninguna manera está lista para casarse ni aunque la chica “sea el amor de mi vida”.