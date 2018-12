Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori no le pidieron permiso a Bárbara y a Mayer para embarazarse, entonces ellos tampoco están obligados a mantenerlos, aunque Sergio e Isabella le prestan hasta el avión de Jaime Camil a Natalia



Natalia Subtil ya tiene novio y se quiere casar, porque el mismo derecho que tiene Sergio Mayer Mori de andar con Raquel Chávez lo tiene Natalia, a ella tampoco se le acabó la vida, aunque se ocupe sola de Mila, pues enseñarle a Sergio Mayer Mori a ser buen padre está cañón, porque no hay cursos ni de cinco minutos para ser padres, pero eso si, al bello Sergito le dan a escoger. ¿Qué prefieres: playa o cambiar pañales? Claro que quiere jugar a los castillitos de arena lo cual es más divertido que ir a la fiesta de cumple de Mila, hablarle para felicitarla o visitarla durante los cuatro meses que no ha ha visto.



Natalia Subtil, pero tienes una suerte enorme, porque el abuelo Sergio Mayer Bretón y su esposa Isabella siempre la ayudan económicamente, yo sé que a Natalia le prestan el avión privado de Don Jaime Camil para ir a Brasil a ver a su familia y a muchos otros lados.

Y si la Subtil dice: “Bárbara Mori nos daba dinero quincenalmente, pero ya no nos da nada”, hay que entender que Bárbara no tiene porque echarse la obligación de mantener a la hija de su hijo, ya que ella se ocupó desde que tuvo a Sergito a los 21 años de su hijo, trabajando muy duro y ahora no quiere que le anden cargando: “responsabilízate, tu eres la abuela”. ¿Acaso a ella le fueron a pedir permiso Natalia o Sergio Mayer Mori para embarazarse, entonces por qué tendría ella la obligación de mantener y cuidar a la nena?





LOS HIJOS DE MERLE URIBE SON LA PERSONIFICACIÓN DEL EGOÍSMO

Honrar a tus padre es uno de los 10 mandamientos y en ningún lado está escrito “honraras a tu hijo”. En los pleitos familiares para que la



cuña apriete tiene que ser del mismo palo, cuando alguien tiene tu misma sangre si sabes cómo darle en la torre y pegarle exacto donde le duele.

Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia empezaron con el pleito para ver quien se quedaba con el departamento de ella y ahora ya están contando los dos sobre las orgías del otro y quién le enseñó a quién.

Lo que sí es cierto es que Merle los educó y les dio lo que pudo y estos lo primero que quieren es despojarla de lo poco que tiene, sus gemelos son un monstruo de egoísmo, saben pedir y reclamar a gritos, pero que no les pida que la cuiden unos días o que le den la mitad de su sueldo para cuidarla y le contestan: "Tu hazle como puedas". Con esos hijos uno entiende el dicho de cría cuervos y te sacarán los ojos.