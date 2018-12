Trato de ser un hombre sexy: Adrián Cue





Adrián Cue es conductor desde hace dos años del programa más visto de TV Azteca, Enamorándonos







¿Qué tal te llevas con Carmen Muñoz que conduce contigo el programa?

Maravilloso, la amo con locura y pasión, una de las más grandes bendiciones que he tenido en este programa además de la increíble exposición y el cariño de la gente, ha sido compartir con una compañera como ella que se ha vuelto una de mis mejores amigas por mucho, es una mujer en la que confió.







¿Te podrías enamorar de ella?

No, creo hay tanta hay tanta complicidad, tanto cariño, que somos como hermanos.





¿Eres un hombre sexy?

Trato de serlo, jajaja tu dime ¿soy sexy?





Demasiado mi Adrián bello…. ¿Ayudas a tu mamá económicamente?

Trato de apoyar lo más que puedo si





¿Y si a ella no le gusta tu pareja terminas la relación?

No, por supuesto que no, además de que mi mamá es muy respetuosa en ese sentido, aunque te voy a decir, hubo en algún momento alguien en mi vida que no le gustaba y me lo decía y tuvo toda la razón del mundo, por lo que también hay que escuchar a las madres, la voz de la experiencia siempre, siempre gana”.





¿Antes de estar en Enamorándonos fuiste parte del grupo musical Mercurio, no extrañas cantar y grabar simultáneamente un disco aprovechando tanta exposición en Tv Azteca?

Ya sé, yo creo que el programa ha sido una plataforma para muchas personas en muchos sentidos y sí me gustaría cantar, hace poco de hecho estuve haciendo algunos intentos. Quiero tener muy claro que es lo que quiero musicalmente ya que todo el mundo está muy clavado con el reguetón y yo adoro el reguetón, me encanta el perreo, pero creo que uno tiene que definir muy bien su propio estilo, pero lo voy a hacer porque extraño muchísimo cantar, es lo que más extraño y ahora estoy definiendo con qué estilo me voy a lanzar como solista.





HIJO DE ALFREDO ADAME TOMARÁ TERAPIA





Diego Adame, el hijo mayor de Alfredo Adame dijo: “Corté por mi voluntad toda relación con mi papá porque eso era lo mejor para mí. Estoy buscando la manera de salir adelante sin la ayudad de mi papá, tomo terapia para no ser como él, ni repetir sus patrones que me dan miedo y aunque no tengo relación con él, si algún día mi papá deja de ser tan orgulloso y me necesita para algo que sea decente, ahí estaré porque es mi padre.

"Yo le dije a la cara que meditara tanto lo que dijo de nuestra familia en cámaras, como lo que dijo en la casa, y si él piensa que está bien, bien por él pero yo no puedo estar de acuerdo con sus actitudes y por ningún motivo quiero repetir esos patrones y por eso voy a terapia sicológica".