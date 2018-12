Si los coaches espirituales que prometen pasiones celestiales también manejan sueños húmedos colectivos, como el ex de Claudia Lizaldi, ¿qué podemos esperar las mujeres de los pelafustanes de quinta?





Qué triste que si un coach espiritual, un gurú como el ex de Claudia Lizaldi, Eammon Sean maneja simultáneamente sueños húmedos con su socia, con la hija de la socia, con todo el vecindario, con quien se deje y con quien se pueda, entonces las mujeres ya no tenemos a quien irle porque entonces. ¿Qué podemos esperarnos de los gañanes de quinta cuando los hombres que se supone que están muy aterrizados, que tienen experiencias elevadas y hablan de pasiones celestiales y de peace and love son unos pelafustanes? ¿O acaso lo espiritual acaba en orgías?

Es decir, las mujeres piensan que las tocan los ángeles cuando simplemente te está tocando un hombre de carne y de hueso y un poquito de pescuezo…

Cada quien puede ejercer su sexualidad como quiera, el problema es que ¿qué esperaba Eammon que le contestara Claudia: "Qué ricos tus sueños húmedos colectivos"?

Y aparte de eso, lo que acabó por romperle el corazón a Claudia Lizaldi fue enterarse que si Eammon no se fue antes de la casa no fue cuestión de afecto, sino cuestión de dinero, ya que él mismo le confesó a su amiga: "Cuando tenga el dinero suficiente me salgo de la casa".





LA CHIQUIS ESTÁ DESHOJANDO LA MARGARITA: ¿ME CASO O NO ME CASO?





Tanta urgencia por un matrimonio, el que Lorenzo Méndez le haya entregado dos anillos de compromiso a la Chiquis Rivera ya no es petición ¡es demanda y exigencia!





Lorenzo se quiere casar con ella o con los bienes de la Chiquis… Es increíble que todavía no se acababa de divorciar y ya estaba arreglando el otro matrimonio con urgencia, aunque la Chiquis dice que eso de la boda será en abril o a lo mejor ni avisa….

Y tiene razón la hija mayor de Jenni Rivera en no apresurarse, su mami se casó tres veces, se le murió su mamá, la acusaron de todo, el papá la violó cuando era niña. ¿En quién puede creer la Chiquis? Mejor que se la lleve con calma, ella está cavilando, deshojando la margarita: ¿Me caso o no me caso?

Ultimadamente ella no tiene ningún problema económico, tiene talento y lo que menos necesita es echarse la soga al cuello casándose a lo loco.