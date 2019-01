Mauricio Barcelata y su esposa tienen el mismo tatauaje para recordar cuando se conocieron





María José es esposa de Mauricio Barcelata, conductor de Sale el sol. Te costó tanto tener bebés, porque perdiste cinco nenes, que me imagino que tu amor por los dos que tienes es loco.

Ahora sí, pero me dio una depresión postparto muy fuerte, era entre amor y me preguntaba... pero cómo le hago, cómo voy a querer a otro si ya tengo a Mateo, lo voy a dejar de querer, era muy raro, muy extraño. Pero no me los toquen, mi vida entera son mis dos hijos, yo decía voy a hacer esto y esto con mi carrera y cuando me embaracé de Mateo dije es mi carrera, mi vida, mi todo mis hijos, pero sí es un encerrón súper difícil.

¿Mauricio y tú se hicieron el mismo tatuaje. Qué significa?

Es un espiral que tenemos tatuado de tres A, la primera A, es porque nos conocimos en Acapulco; la segunda es que nuestro primer hijo decidimos tenerlo en Antigua, Guatemala; la tercera es donde fuimos a pasar el primer duelo del primer bebé que perdimos, que fue en Argentina. Si te das cuenta, hay una M, la M con la primera A es de María, ella es María; la M y la segunda A es de Mateo; la M y la tercera A es de Mauricio y después nos agregamos la V de Valentino, que nos sostiene a todos como familia, nos tiene a todos agarrados de donde te conté

María José ¿ya operada no pueden lanzarse a tener una hija además de sus dos varones?

No puedo, pero si pudiera no tengo personalidad para la niña, amo a tres hombres, aunque sólo hago el amor con uno, concluyó la encantadora María José, mujer de Mauricio Barcelata.





LE FUE BIEN EN LA VIDA A BETTY MONROE, ELLA SIEMPRE ESTÁ DE BUEN HUMOR





Qué karma de Betty Monroe, sus dos papás son alcohólicos y su primer marido cocainómano, le fue bien en la vida viniendo de una familia con adicciones, sin un hermano en quien recargarse y se casó a los 16 años la primera vez con un hombre adicto a las drogas y ella solita logró modificar ese karma tan tremendo. No tiene vicios y saca adelante a su madre y a sus 3 hijos solita, con un poco de ayuda económica de sus exmaridos.





POR FIN SE CASA BIANCA MARROQUIN

Bianca Marroquín después del divorcio del que fuera su novio y marido de toda la vida, finalmente se vuelve a casar después de dos años de noviazgo con el rico empresario Joseph Schottland, que le entregó el anillo de compromiso en París, Francia a donde la invito supuestamente para celebrar el 44 cumpleaños de la actriz y fue en el famoso puente de los candados en donde se lo propuso. A pesar de tener 44 años ella intentará embarazarse ya que nunca tuvo hijos.