David Zepeda no tiene porque darle cuentas a nadie de lo que hace con su cuerpo y su novia no va a protestar con la vida de princesa que él le da, ¿con qué derecho nadie se mete entre ellos?

David Zepeda puede ejercer su libertad sexual como quiera y no tiene porque darle cuentas a nadie de lo que haga con su cuerpo. ¿Cuál es el problema si es o no bisexual si su novia y él lo aceptan?

David es generoso, regalador con su novia Lina Radwan y con su chaperona que es la mamá de la novia, todo mundo quisiera un novio espléndido, entonces con qué derecho nos metemos, si la estuvieran maltratando o matándola de hambre, pero ¿quién va a protestar con la vida de princesa que él le da?

SARAH KOHAN, NOVIA DE EL CHICHARITO, NO TUVO QUE INSEMINARSE PARA QUEDAR EMBARAZADA

La novia del Chicharito, Sarah Kohan de 24 años, siempre sale en sus redes sociales con las bubis al aire o montando a caballo desnuda y a lo mejor por andar a pelo en caballos es que dice que tiene problemas de ovulación siendo tan joven, pero al final dice que a lo mejor por lo mismo, por andar desnuda a caballo el ginecólogo no tuvo que darles la ayudadita ni inseminarla y al parecer se van a casar, lo cual no le cayó en gracia a la ex del Chicharito, a Andrea Maduro.

Es que no perdió cualquier cosa, claro que lo resiente porque es guapo, deportista, famoso y con lana, pero ya es una carga muy fuerte saber que en cada partido quedas amolado y te tienes que cuidar de las fracturas como para echarte un paquetito de meterte con Andrea que estaba muy enferma, si era para pensarlo y lo que pensó al Chicharito no le gustó.

SI GERALDINE BAZÁN NO DEJA QUE IRINA BAEVA CONOZCA A SUS HIJAS, A LA RUSA LE QUEDA MÁS TIEMPO PARA DISFRUTAR CON GABRIEL SOTO

Ni Irina Baeva ni Gabriel Soto quisieron contestar si ella convive con las hijas de Geraldine Bazán, después de que ella dijo que sus nenas sólo conocerán a la mujer de Soto si es decente... Si no se las quiere prestar para que las conozca, descuida, más tiempo le queda a Irina para disfrutar todo el tiempo libre con su novio, pero si a Brad Pitt, Angelina no deja que vea a sus hijos, más difícil va a ser que Geraldine le preste a Irina a sus hijas.

Las mujeres no podemos perdonar una infidelidad y si podemos, nos vengamos, sobretodo que de la sexualidad loca que tenía Angelina ya nada más le queda lo loca y encima de eso, una señora con seis hijos no tiene nada de sexy, un kínder de ese tamaño es bastante enfriador.