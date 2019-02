EL POTRILLO SE CAYÓ PORQUE SE PISÓ LA AGUJETA

Dice Alejandro Fernández Jr. que su papá El Potrillo no toma ni una copa de alcohol, que ni consejos toma, porque los hijos ven lo que quieren ver, pero esa aseveración es equivalente a que la hija de Sabrina Sabrok dijera que la porno star “nunca se ha operado los senos, que así nació”.

Pero yo entiendo a Alejandro Jr. cuando tu padre se da un traspiés decimos: “se pisó la agujeta y se tropezó con la botonadura de su bragueta”.

Una cosa que dijo Alejandro Jr. es cierto según confirman sus amigos: “El Potrillo no es toma una copa, tiene su destilería propia”

SABRINA NO TIENE NADA DE TIERNO QUE DIGAS QUE HACES TRATOS CON EL DEMONIO, ASÍ COMENZÓ LA SECTA DE MANSON EL ASESINO, ¡ESE ES UN CAMINO SIN RETORNO!

Y hablando de Sabrina Sabrok, ella dice que tiene al demonio adentro, que le habla al oído, lo cual es gravísimo porque si ya haces tratos con el diablo cuando menos piensas estás metida en ritos satánicos aterradores y sectas como la de Charles Manson.

Sabrina no estás hablando de cosas tiernas, cuidado porque ya estás manejando imágenes muy poderosas y llamar al demonio no es broma ni juego, si te metes en esas energías densas y oscuras no hay retorno.

¿EL FENÓMENO DE YALITZA SURGE DE LA DISCRIMINACIÓN?

¿Qué tal? Lady Gaga haciéndole fila a Yalitza para fotografiarse con ella ¡Eso si es triunfar! Son fenómenos que surgen y nacen de la discriminación y cuando esta cadena se rompe es algo inaudito por lo que el mundo entero y hasta en Marte te llegan a conocer.

El ejemplo de esto es cuando el actor afroamericano Sidney Poitier se casó en una película con una mujer blanca por primera vez en el cine, o cuando Elton John salió del closet.

Ahora es una mujer morena, de origen muy humilde que es la estrella de una película que tiene 10 nominaciones al Oscar y en vez de discriminarla todos la admiran. Lo gracioso es que Eiza González que nació con dinero y belleza dice que ella se va a juntar con el clan de las ganadoras de Yalitza para hacer su club contra aquellos que las bullean porque se ponen verdes de envidia…

THALÍA SE VISTE DE BARBIE

Ahora que la muñeca Barbie cumple 60 años Thalía se vistió para su video Lindo pero bruto como la muñeca y se reinventó… es una apuesta muy atrevida, muy sugestiva que le resultó porque se transformó en esta muñeca que ha hecho historia, es un ícono, un exitazo y se anoto un diez porque está idéntica a la muñeca