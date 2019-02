Alex Sirvent: “Si me casara lo haría por la iglesia pues soy devoto y Erika Pavón y yo oramos juntos, pero no vivimos juntos, cada quien en su casa y Dios en la de todos.

¿Qué tiene de especial tu nueva novia, la psicologa Erika Pavón para haberte enamorado tanto de ella desde hace seis meses?

Los dos somos muy creyentes y oramos juntos.

¿La casa donde vivías con Ximena Herrera, la de la cocina roja que le hiciste ,se la regalaste a ella?

Sí, esa casa es de Xime y me siento contento de haber podido contribuir como hombre, si ella creyó en mí y tuvimos un matrimonio, lo mínimo que tiene que hacer un hombre es dejar a una mujer protegida con un techo para que no pague renta.

¿La casa que construiste en Tepoz y pusiste a nombre de los dos también se la regalaste?

Le compré la mitad de la casa, me fui de ahí como caballero y yo vivo ahí, es mía, le compré su parte, tengo una vista increíble.

¿Y a Erika Pavón si te casas con ella le vas a regalar una casa como le regalaste a tu exesposa Ximena Herrera?

Pues no me he casado y de corazón siento que el matrimonio no es algo que a mí en lo personal me haya funcionado, me siento muy feliz de novio, pero si me casara si sería por la iglesia porque soy muy devoto y muy católico y nunca me casé por la iglesia,

sólo nos dieron una bendición, hicimos una ceremonia religiosa en Bolivia, pero no fue en una iglesia, porque lo queríamos hacer en un mariposario, para que tu valides tu matrimonio tiene que ser dentro de una iglesia y a final de cuentas, que bueno por los dos así ella se podrá casar por la iglesia y yo también.

¿Pese a ser tan católico crees en el amor carnal o te abstienes?

Soy un hombre de carne y hueso, aunque si soy muy espiritual, muy religioso, muy católico.

¿Vivirías con Erika antes de casarte?

No, yo creo que el hombre y la mujer tienen que tener su espacio, cada quien en su casa y Dios en la de todos.

¿Haces el amor? porque mucha gente católica no lo hace si no están casados

Hacer el amor es el acto más hermoso, puro, más lindo y me fascina hacer el amor, es lo más hermoso que tiene el hombre y la sexualidad es algo que definitivamente nos llena de energía y vitalidad.

¿Tienes hoyuelos en las mejillas?

Sí, estos hoyitos los tiene mi mamá también y creo que en esta etapa de mi vida los he descubierto más porque me siento muy feliz, concluyó Alex Sirvent.