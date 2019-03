Carmen Salinas: “Cada domingo que voy al cementerio pongo flores a muchas tumbas, incluso a la de Hugo Sánchez Portugal

Carmen Salinas ¿es cierto que vas cada domingo al cementerio y le pones flores a otras tumbas además de la de tu hijo Pedrito y de tu familia que ha fallecido?

Sí, les pongo flores a más de 20 tumbas, a la de Andrea Palma, de Rafael Solana, de María Grever, a la de Hugo Sánchez Portugal, el hijo del futbolista, su mamá me habló por teléfono, muy linda Emma Portugal, ella conoció el panteón por su hijo y está muy trastornada, tú y yo sabemos cómo es ese dolor y la entendemos, es el dolor más grande de su vida.

¿Tú hablaste cuando pasó lo de su hijo también con Hugo Sánchez papá?

No, no hablé con él.

¿Conociste a Hugo Sánchez Portugal?

Sí, sí lo conocí. Lo vi algunas veces en algunas reuniones, muy respetuoso el muchachito, fíjate nada más, que tengan mucho cuidado con el gas, que no tengan el gas dentro de los departamentos, de las casas; estaba dentro del baño el maldito boiler, cómo no se iban a asfixiar las criaturas, el otro muchachito que se mató era su asistente. Me encontré a la hermanita de él, se llama Hema, me la encontré en una tienda y me dio las gracias y se soltó llorando conmigo y me dice: "Es muy difícil para nosotros ir al panteón, a veces es mejor pensar que anda de viaje". Pero yo si voy, ya estoy enfrentada a la realidad de que mi hijo ya no está”.

ALFREDO ADAME DA A SUS HIJOS LO QUE ELLOS QUIERAN

Alfredo Adame, ¿por qué tus hijos no tienen lujos?

Mary Paz se fue de la casa, metió el divorcio y cuando mis hijos se fueron con ella les dije: El que quiera quedarse conmigo tiene casa, comida, gasolina, coche, gastos para entretenimiento, mi amor y el cariño de su padre y el que quiera irse con su madre tiene exactamente lo mismo , incluso les dije, llévense de mi casa lo que quieran a la casa que yo le regalé a su mamá que está a dos cuadras de mi casa.

EL DEMONIO ES SELECTIVO NO QUIERE A SABRINA SABROK

Sabrina ya sabe, cualquier pretexto es bueno para evadir las responsabilidades, ahora dice que se aleja de sus hijas porque una voz en su cerebro le ordena matarlas…

¡Y con esos prójimos tenemos que convivir! Por favor que nos avisen donde vive Sabrina, no vaya a ser que sea la vecina…

Pero la revelación más importante de Sabrina Sabrok es que fue a las oficinas de exorcismo del Vaticano a ver si le sacaban lo que se le metió, pero ahí le dijeron que no está poseída por el diablo… Según parece el demonio es selectivo y todavía no está tan loco como para entrar en un cuerpo así.