Cuando a Mina le dio cáncer de mama ella lo que quería era salvar su seno y gracias al doctor no se lo quitaron, hace mas de 10 años está libre de cáncer: Coque Muñiz

¿Ahora que ya no duermes con Mina, le sigues siendo fiel?

Ante esas preguntas las dos opciones son malas para responder, si dices que sí, no te lo cree la gente; y si dices que no, eres un descarado, son de esas preguntas que siempre deben quedarse como en suspenso, porque el respeto hacia la pareja no va en lo que le hiciste, sino en lo que opinas acerca de tu relación; es muy importante el respeto con el que hables de tu pareja y mi esposa se ha ido transformando al igual que yo, pero nos queremos mucho.

¿Todavía hacen el amor?

Cuando hay un momento especial para brindar por eso, sí.

Y ¿tu esposa ya está bien?

Muy bien, a Mina la dieron de alta hace más de 10 años del

cáncer de seno, pero ella quería salvar su seno, que no se lo quitaran y lo salvó, quedó muy bien, le hicieron un tratamiento increíble, estuvimos con un doctor que hizo una operación maravillosa y gracias a Dios hemos estado monitoreando y las cosas han estado muy bien.

Muchos hombres dejan de querer a sus mujeres cuando pierden la mama por el cáncer ¿tú la hubieras seguido queriendo sin un pecho?

Es que las mujeres son más que dos senos; las cosas van teniendo otros significados a través de los años. La atracción sexual existe y la líbido siempre va a existir en el hombre qué voltea a ver y que se siente atraído, el respeto cuesta mucho trabajo pero vale la pena.

LA MODA DE CONSERVAR ÓVULOS CONGELADOS CONTAGIÓ A NUESTRAS ACTRICES

La moda de conservar los óvulos congelados, como si fueran la descendencia de la Reina de Inglaterra, ya le llegó a Aleida Nuñez quien no quiso tener con su guapo exmarido más que un hijo, y ahora que está sola congeló sus óvulos por si llega el amor de su vida envuelto en nubes de color de rosa para tener al próximo bebé con el amor ideal.

Aleida, acuérdate que aunque llegue el príncipe azul te va a salir con “al otro hijo que tuviste antes de mi, a ese no lo mantengo porque come mucho.” Mientras tanto, La Wanders tendrá a su tercera hija, ya tiene su trío y puede ponerlas a cantar, aunque ella ya había comprado todo azul para su futuro bebé, porque esperaba con ansia al heredero de la corona, con que no vista a la niña de hombre y con que tenga abundante trabajo porque a la vista no hay marido con chamba segura.