Todos los hombres guapos del mundo le tocan a María Fernanda Yepes, la protagonista de María Magdalena

Hay mujeres suertudas en el mundo porque existen muy pocos varones guapos, pero todos le tocan siempre a la misma, a María Fernanda Yepes, la protagonista de María Magdalena, quien fue novia del hombre más bello del mundo, el actor Matías Novoa y ahora anda con el otro actor más guapo, con José María Galeano quien sale de El güero en la serie Silvia Pinal, frente a ti

que hoy termina, supuestamente él fue el hombre al que más amo en toda su vida Silvia Pinal, inclusive más que a Emilio Azcárraga Milmo, pero El güero se estrelló en un avión y ella lo lloró toda la vida.

María Fernanda Yepes tiene 38 años de edad en este momento y dice que sí le gustaría tener un hijo, pero que no tiene prisa. (Ojo José María y María Fernanda, deben tener a ese bebé porque los dos tienen ojos verdes espectaculares y el hijo les saldría divino.).

Pero dice la bella Yepes que ella lo deja en manos de Dios por lo que aquí le quiero dar un consejo, mi preciosa Marifer, Dios está muy ocupado para andar en los colchones de las parejas, ustedes, tu y Galeano ocúpense y hagan bien y diario la tarea, ¡no se vale que ese trabajito tan gozoso se lo dejen en manos de Dios!

MIGUEL BOSÉ EXPLICA QUÉ LE PASA A SU VOZ

Miguel Bosé asegura: “No tengo ronquera, tengo una alergia por eso no tengo voz”, sin embargo Bosé no dijo qué es lo que le provoca tan terrible alergia, ojalá y la misma se le cure y le permita hablar como juez en Pequeños Gigantes que comienza este domingo 25 de marzo.

NORA SALINAS POR FIN ENCONTRÓ A ALGUIEN QUE LA APAPACHE

Nora Salinas se ve muy bien atendida, está hermosa y encontró a uno que la apapache, la consienta, le dé una buena vida a diferencia de los maridos roñosos que le habían tocado.

Scott su novio americano de 65 años es lindo con ella, la trata como reina, es espléndido y la cuida como si fuera su muñeca y hace bien porque ella es muy distinguida, bella con cuerpazo, simpático y él se sacó con Nora la lotería mientras que a ella ya le tocaba uno bueno. ¡A toda capillita le llega su fiestecita!

ALEX FERNÁNDEZ, TAN SENCILLO COMO TODOS LOS POTRILLOS

Me conmovió Alex Fernández, el Potrillitito de 25 años con su sencillez, le pedí: "Me permites tomarme una foto contigo y me dijo 'permíteme tomármela a mi contigo'".

Después de tanto don nadie infumable y majadero conocer a Alex tan sencillo, con una voz hermosa, herencia del abuelo y del papá, guapísimo, alto, educado, haciéndose acompañar por su preciosa mamá, inmediatamente lo adoras. Sigue así bello Alex que las puertas se te abrirán más grandes.