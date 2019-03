Cristián de la Fuente: “Mi esposa, Angélica Castro la pasó muy mal por una negligencia médica cuando tuvo a nuestra hija Laura y cuando estuvo lista psicológica y físicamente ya no tuvimos otro hijo”





Cristián de la Fuente, ¿Tu esposa, Angélica Castro y tu solo tienen una hija, Laura?¿No van a tener más hijos?

No, las cosas no se dieron para tener más. La idea era tener tres hijos, pero cuando nació Laura, mi esposa tuvo una complicación, estuvo en en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) diez días y lo pasó muy mal por una negligencia médica. Su recuperación fue muy lenta y difícil por lo que psicológicamente volver a tener un hijo después de lo que le ocurrió era muy difícil para ella, pasaron los años y cuando ya estuvo lista psicológicamente y físicamente para tener otro hijo, ya había pasado el tiempo y ya no se dieron las cosas para tener más y ahora mi hija es una señorita, nuestra relación es de amigos, cómplices y quiero acompañarla lo más que pueda. Volver a tener un bebé ahora que viajo mucho no me gustaría pues no quisiera dejar un hijo solo tanto tiempo y con Laura, ya veo la forma de que se monte en un avión y viaje conmigo, mi esposa y yo tenemos una sola hija pero ella vale por diez hijos.

¿Siendo tu única nena consientes a Laura como loco?

Demasiado, le doy todo, Me tengo que amarrar para no hacer siempre lo que ella quiere. Es mi razón de vivir, de ser, de todo y la razón de vivir de mi mujer, los dos parecemos bobos consintiéndola, apapachándola y por suerte, no tenemos una hija que salió mimada, sino que todo ese cariño lo tomó de una buena manera, pudimos haberle hecho un daño, pero al final ella nos responde con ese mismo amor y cuando estamos distanciados por trabajo siempre me manda mensajes y videos y yo hago todos los sacrificios posibles para estar el menor tiempo posible fuera de mi casa, comentó Cristián de la Fuente cuya última telenovela fue En Tierras salvajes en el 2017.

