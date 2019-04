Daniela Castro: “el matrimonio no es fácil, quien diga que lo es, miente, hay que ceder de los dos lados”

Daniela Castro , ¿tu marido, nieto del expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz es el hombre de tu vida, pero se pelean?

Sí, claro, de repente sí, aunque no a gritos, Gustavo es muy equilibrado y ecuánime, yo soy la explosiva, Gus es muy tranquilo, él no pierde tan fácilmente y yo soy muy emocional, hemos empatado, comulgado en muchas cosas, en otras no, en cualquier relación tienes que ceder, si amas tienes que perdonar, el matrimonio no es fácil, quien diga que es fácil miente.

¿Vas a tener otro bebé?

No, cómo crees, me muero, estoy vuelta loca con mi hijo, Gustavo que nació el 7 enero 2013 y con Alexa que este año cumple 16 años, nació en el 2003 y con mi primogénita Daniela que cumple 18, pero ya no, no, no, para nada, aparte subo 28 kilos en los embarazos, entonces para bajarlos está cañón, es muy difícil y a mí me gusta estar bien, bonita, para mí primero que nadie, para mi marido, para mis hijas y mi trabajo, nuestros hijos nos tienen locos aunque el mas consentido es el chiquito.

¿Y al papá se le cae la baba?

Al papá se le cae la baba, pero a mí más, te lo juro, me tiene en shock, lo besuqueo, es otro rollo tener un hijo hombre.

¿Qué vas a hacer cuando se case y la nuera diga no puedes ver a tu mamá?

La arrastro de los pelos por todo Reforma, no, la verdad es que cuando suceda seré muy amiga de mi nuera y espero que viva conmigo a un ladito.

¿Es divino ser madre verdad?

Es lo más bello y a mí me pasó algo increíble con nuestro hijo pequeño, me enteré el 10 de mayo que estaba embarazada, fue como un regalo de mi madre, yo siempre lo he dicho que fue de mi mami y de Dios nuestro señor.

¿Pero, es cierto qué te dio depresión después de tener a tu último hijo?

Me dio una depresión horrible, tenía ataques de pánico, nunca me había pasado eso con mis otras dos hijas, en el mismo hospital me empezó a faltar el aire, sentí como me asfixiaba y miedo, temor y una angustia de mi niño, de mi casa, de mi esposo, de mis hijas, todo me angustiaba y me tuvieron que medicar porque pensé que yo iba a poder llevarlo sola y no pude. De repente un día me encontró mi nana que tiene 17 años con nosotros, Tomasita, y yo estaba en el baño en cuclillas llorando en la regadera con el bebé y sin enfermera, yo no quería ayuda, yo quería al bebé yo solita, pero a las dos semanas córrele que te cuento que me fui con el doctor a medicarme.

¿Yel niño te dice te amo?

Nos besuqueamos los dos, estoy enamorada de mi hijo, concluyó Daniela Castro.