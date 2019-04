De tanto que abren y cierran a Alejandra Guzmán, en sus 29 cirugías difícilmente la piel le cicatriza

Si una uña enterrada duele horrible, imagínate a la pobre de Alejandra Guzmán que va para su 29 operación en el mismo lado y que donde tiene la herida abierta ahí se sienta, porque nadie nos sentamos en el ombligo, nos sentamos en las nalgas, pero de tanto que la han abierto y cerrado, ya no le queda piel y la que queda difícilmente cicatriza además de que te pueden entrar las bacterias por la abertura.

Esta pesadilla la vive Alejandra desde hace 10 años, desde abril de 2009, cuando Valentina le inyectó polímeros en las nalgas, por lo que tuvo que ser hospitalizada el 7 de octubre del mismo año y ser intervenida por el doctor Raúl López Infante y tuvo que tener la herida abierta durante 5 meses por 4 distintas bacterias que le entraron en sus pompitas… Pero lo que es increíble es que Alejandra nunca se tira al piso, ni quiere dar lástima ni mucho menos que la compadezcan como si fuera un guiñapo humano a pesar del dolor y la tortura física que ha padecido todos estos años, la vemos tan entera que a veces pensamos que fue al pedicure cuando no es así, son operaciones en las que la abren como res, ¡eso es ser una mujer valiente!

MÓNICA NARANJO HABLA DE SU HOMOSEXUALIDAD

Mónica Naranjo dice: “Vi un programa en el que dijeron que los homosexuales son unos enfermos, pero yo cuando me acuesto con mujeres me vuelvo loca de alegría y es cuando más sana me siento, para nada me siento enferma”.

Mi querida Mónica Naranjo, si ser homosexual es ser enfermo, pues qué rica enfermedad porque tú la disfutas mucho y si la disfrutas ni se te ocurra ir a terapia o ir con los cristianos a ver si te enderezan y te castran emocionalmente hablando, tu disfruta tu sensualidad con las damas que es lo que a ti te gusta.

¿Por qué Sugey Abrego no dejó antes a su marido?

Sugey Abrego lloraba porque su marido durante ocho años, Enrique Durán, le dijo que ya no la quería y se fue con otra…. Ahora Sugey dice que él era un mantenido, alcohólico y golpeador. ¿De qué estamos hablando? ¿Entonces porque lloraba cuando él la dejó y porque no lo dejó ella a él antes y por siempre?

Ella piensa que él orquestó el robo de sus joyas y terminó la relación, pero meses después volvió con él. ¿Estamos locas desquiciadas o por qué volver con alguien que te roba, te pega y te pone el cuerno, como que no tiene sentido o sí? Y encima que vuelve con este deshecho de “cualidades”, él la abandona y de pronto se acuerda de lo terrible que resultó como marido, ¿mientras estuvo con él vivió en pausa?