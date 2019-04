“Procuro no perder la pose ni rogar y si no veo un grado de humildad en la persona no doy marcha atrás”: Espinoza Paz

¿Eres enamoradizo, mujeriego? Le pregunté a Espinoza Paz que a pesar de tener 3 hijos nunca se ha casado

No soy ni enamoradizo ni mujeriego, soy timidón, no ando de conquistador ni ando viendo a ver a quién ligo, si aparece alguien importante en mi vida le escribo una canción, pero nunca le digo, pues no necesito conquistar a través de una composición para que alguien caiga, yo la conquisto con mi manera de tratarlas y de comportarme”.

Y ¿les regalas los derechos?

No, esos son míos porque yo la compuse”, dice Espinoza cuyo gran éxito es Perdí la pose.

¿Qué es perder la pose?

Quiere decir que perdiste el orgullo, de que no se te note que lloras por ella. Cuando pierdes la pose pierdes la vergüenza y ruegas pero yo procuro no perder la pose, si pierdo el orgullo es porque realmente se que cometí un error, pero si no fue culpa mía, aunque la relación valga la pena no doy marcha atrás, si ella no tiene la humildad de decir: "me equivoqué", ya no regreso porque yo si reconozco cuando me equivoco aunque llore solo, pero que ella no se dé cuenta.

Y ¿si lloras?

Por supuesto, lloro a cada rato, es mi fuerte llorar de amor, de tristeza, de sentimiento, de alegría pero con las mujeres soy reservado, no me gusta equivocarme, espero a que me correspondan, doy una señal que ella pueda entender, concluyó Espinoza Paz.

Sofía Castro dispuesta a todo por su mamá

Sofía Castro, hija del Güero Castro y de Angélica Rivera dijo: “Por supuesto me encantaría trabajar con mi santa madre, es la mejor mujer del mundo, a la que más amo y trabajar con ella sería mi sueño “

Lupillo Rivera no asistirá a los 15 años de su hija

Lupillo Rivera “No voy a ir a los XV años de mi hija Lupita porque mi expareja, Mayeli Alonso arregló que la fiesta forme parte un reality show”. Claro y como a él no le van a pagar, entonces mejor no va, dependiendo del dinero baila el perro.

LA CASA DE MICHAEL JACKSON ERA SEGURA PARA LOS NIÑOS:

A la corte de Estados Unidos asistió Brad Sundberg, director técnico de Michael Jackson asegurando:“Ni en un millón de años vi a un niño alrededor de Michael que pareciera haber estado angustiado, lastimado o maltratado, la casa del cantante era un lugar de lo más tranquilo, seguro y divertido.”

Esto fue por parte de la defensa de los herederos de Jackson que hace dos meses demandaron a HBO por difamación y que a causa de eso los daños podrían superan 100 millones de dólares por haberse dejado de reproducir su música en algunos países.