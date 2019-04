Si Pablo Lyle sólo gana 45 mil pesos mensuales ¿cómo paga un departamento lujoso en el mismo edificio donde vive su cuñado y cómo mantiene su casa y coches y motos en México cuando su esposa ni trabaja?

Pablo Lyle está viviendo su arresto domiciliario en un lujoso departamento que rentó en el mismo edificio donde vive su cuñado, además paga bufete de abogados americanos carísimo y no está trabajando y si realmente sólo gana 45 mil pesos mensuales como declaró en la corte de Miami, cómo le hace para tener esos lujos en Estados Unidos y para tener en México casa hermosa, motos y coches cuando su esposa ni trabaja y su familia, según Jolette, no es de medios económicos fuertes.

Se rumora que sus súperabogados lograrán que no pise la cárcel ni pague fuerte indemnización a la familia del hombre que falleció, aun así, la humillación de ser esposado como delincuente, tener grillete para monitorear sus movimientos y que le retiren su pasaporte, esa vergüenza no se la quita nadie, además que no le volverán a dar visa para viajar a Estados Unidos, porque matar a alguien aún sin querer, no es que le escupió el ojo a alguien, matar es un delito de pronóstico reservado, la muerte es la muerte y eso quien sabe a cuánto se lo van a cobrar en Estados Unidos, pero muy barato no creo que sea.

SYLVIA PASQUEL Y STEPHANIE SALAS OBEDECEN A AMLO

Cada loco con su tema, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel andan muy calladitas y apaciguadoras diciendo: “Somos una linda familia y a Frida Sofía la amamos desde chiquita”, pero es como si se contaran dos telenovelas distintas, porque Frida Sofía dice que ni las ve, ni las trata, ni las reconoce.

Lo que pasa es que las dos grandes ya aprendieron que para pelear se necesitan dos y todos los mexicanos queremos amor y paz como dice diario Andrés Manuel López Obrador y tanto la Pasquel como Stephanie son muy obedientes con el Presidente.





ALMA CERO ES CREYENTE FERVIENTE EN EL AMOR

Le dicen a Alma Cero que tenga cuidado de besar en la boca a Eduardo Carbajal porque Eisa Vicedo dice que es golpeador y violador, pero entre gitanos no se leen la buena ventura, Alma Cero tiene mucho colmillo, a ella ni Eduardo, ni ningún hombre le va a contar el cuento y no vaya a ser ella quien se lo viole a él, aunque sea jugando. Eso sí, Alma Cero es muy devota del noviazgo, va la décima vez que intenta tener una relación oficial, es apostadora empedernida en el amor, apuesta y apuesta hasta que gane un marido ya que es creyente ferviente de hueso colorado en el matrimonio.





SABINE MOUSSIER NECESITA UNA LIMPIA CON GALLINA NEGRA

Sabine Moussier necesita una limpia con una gallina negra, la operaron por segunda vez de la cadera, la primera no pegó, perdió exclusividad y su ex Jorge Peralta le pagó a un notario para hipotecar su casa ilegalmente, el notario ya está en la cárcel pero ni deshipotecó el hogar de la bella ojiazul.