“Soy la última de 11 hermanos y por tener otro hijo tampoco te vas a quedar sin comer, en mi casa eran 11 colegiaturas y siempre estuvimos en escuelas privadas, por eso admiro tanto a mis padres”: Fátima Torre

Fátima Torre se casó hace 4 años, el 14 marzo de 2015 con Héctor Salazar después de siete años de noviazgo.

La guapa cumplirá 31 años de edad el 16 junio por eso le pregunté: ¿Ustedes son 11 hijos, también quieres tu tener once?

No, pero sí quiero cuatro hijos y lo estoy convenciendo, él solo quiere tener dos y ya tenemos a nuestra bella Isabella...”

¿Es que mantener muchos hijos está cañón, tú mejor que nadie lo sabes verdad?

Está cañón, pero sí se puede, yo lo viví porque soy la última de 11 hermanos, vengo de una familia numerosa y claro que si tuvimos rachas buenas y rachas malas, pero la verdad no tengo nada malo que contar, aunque hayamos tenido momentos mejores que otros.

¿No pasaron hambre o sí?

Por supuesto que no, mis papás vieron la manera de darnos siempre todo lo mejor, por eso tengo un gran ejemplo de que sí se puede, tampoco voy a tener once hijos pero creo que ahora la gente piensa demasiado "dos hijos y ya" y ganan súper bien... "es que queremos viajar", pero bueno, eso no te impide una cosa de la otra, si tienes un hijo tampoco es que te vas a quedar sin comer. La gente exagera demasiado y ven las cosas más banales que de corazón, en nuestra casa hubo momentos en los que a mi papá le iba mejor que en otros, cuando yo nací ya eran once colegiaturas, es muy diferente lo que vivieron mis hermanos grandes, que eran tres, a lo que yo viví, pero no tengo de qué quejarme, yo, por ejemplo, aunque actuaba estaba en la escuela y mi mamá me daba clases y jamás dejamos de estudiar, siempre estuvimos en escuelas privadas; nunca tuvimos que cambiar de casa, eso se los admiro muchísimo.

SIEMPRE VIVÍ EN LA MISMA CASA HASTA QUE MIS PADRES SE FUERON A VIVIR A QUERÉTARO

Y tu casa de once personas, ¿qué se hizo de ella?

Viví toda mi vida en esa casa, la vendimos hace siete años porque solo vivíamos cuatro, era demasiado espacio y mis papás se compraron una casa en Querétaro y ahí vivimos, solamente una vez antes de casarme una hermana y yo rentamos un departamento que mis papás nos dejaron la renta pagada, nos apoyaron siempre y lo más que pudieron.

¿Tu esposo es cariñoso, detallista?

Me procura muchísimo, prometimos siempre ser detallistas y él siempre me sorprende con detalles: flores, mensajes, en mi cumpleaños me hace de desayunar hot cakes con nuestras iniciales y corazoncitos, somos novios desde que yo cumplí 19 años, pero nos conocimos cuando yo tenía siete años, éramos vecinos de su abuela..”, concluyó Fátima Torre.