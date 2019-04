Alguien avísele a Antonio Carlos Santos que en México no es legal tener dos viejas, que desesperadas estaremos las mujeres que la señora se embarazó del marido de Emma Portugal cuando ni es un adonis, ni tiene los Pichichis de Hugo Sánchez

Creo que nadie le ha avisado al futbolista brasileño Antonio Carlos Santos que vivimos en un país donde solo te puedes casar con una mujer y aunque quieras no puedes tener dos. Así como la ley mexicana no te permite usar títulos nobiliarios, así seas el Marqués de Torquemada, nada más te permite tener una vieja… este Santos se pasó de listo teniendo casa grande y casa chica aunque a las dos las mate de hambre.

Si el marido de Emma Portugal fuera un adonis o tuviera el dineral, la trayectoria y los Pichichis de Hugo Sánchez o tuviera a la ex de Hugo viviendo como reina o siquiera fuera un marido ejemplar, todavía medio entiendes que tenga dos mujeres, pero es una albondiguita que se fue a Cuernavaca a conseguir trabajo con su amigo Cuauhtémoc Blanco y lo que se consiguió fue a una joven a la que ya embarazó…

Muchos en las redes sociales le aconsejan a Emma Portugal: "A ver si para la próxima vez escoges mejor, porque tú te pescaste a Hugo cuando era un Dios del futbol".

Malas noticias, sí Araceli Arámbula no encuentra al sustituto de Luis Miguel, va a estar en chino que Emma se encuentre al sustituto del gran Hugo Sánchez, antes que nada lo que Emma necesita es una limpia con huevo de gallina negra. Y hablando de quien no mantiene a quien ya dijo Michelle Salas que su padre, el multimillonario Sol de México, NO LA MANTIENE, ¿entonces que puede esperar la mujer de Emma Portugal del exfutbolista Santos?

ALMA CERO NI UN MES DURÓ CON EDUARDO CARBAJAL

Las relaciones amorosas de hoy en día no alcanzan ni para estirarlas un mes, eso es lo que duró el amor de Alma Cero con Eduardo Carbajal, el amor dura lo que dura un revolcón y le llamas relación amorosa, cuando ni sabes nada del otro y al otro no le importas nada tu, pero terminan y con vocabulario rimbombante dicen: "Se acabó el amor”.

POR SALUD EL VAMPIRO CANADIENSE SE VA A SU PAÍS

Qué pecado que El vampiro canadiense, luchador de ojos azules se tuvo que ir de México porque aunque aquí hizo toda su carrera no tiene seguro médico para combatir su parkinson, alzheimer y el trauma cerebral que tiene al haber saltado de la ventana de su habitación de cinco metros fracturándose cuatro vertebras, pero si naces en Canada el tratamiento es gratis aunque no trabajes ahí, su otro problema es que al divorciarse de Kitzu, su hija Dasha vive con él, pero no se la puede llevar ahora a Canadá en lo que ven si le reparan el daño cerebral con células madres.

twitter: @shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: @shanikberman